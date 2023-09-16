CHP Milletvekili Dr. Murat Emir, Sağlık Bakanı Koca'ya Eris varyantıyla ilgili sorular yöneltti

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Eris varyantıyla ilgili sorular sordu. Emir, varyantın hangi illerde görüldüğünü ve kaç kişiye test yapıldığını öğrenmek istediğini belirtti.

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Eris varyantı ülkemizin hangi kentinde görülmüştür? Teşhis konulan hastalar ayaktan mı tedavi edilmiştir yoksa yatış mı verilmiştir? Eris varyantının ilk ortaya çıktığı andan itibaren bugüne kadar kaç kişiye test yapılmıştır" diye sordu.

Uzman hekim olan CHP Milletvekili Murat Emir, Eris varyantına ilişkin Sağlık Bakanı Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Emir, Koca'nın varyantın hangi illerde görüldüğünü açıklamamasını, "Belirsiz ve eksik açıklamalar ile halkımız büyük bir rehavete sürükleniyor. İnsanlar hastalanıyor ama çoğu hastalandığını dahi bilmiyor. Varyant belirtilerinin aslında birçok ilde birçok hastada görüldüğünü biliyoruz. Sağlık Bakanlığı, yine salgının boyutunun ve gerçek verilerin ortaya çıkmaması için testi yaygınlaştırmıyor, test yapmıyor" sözleriyle eleştirdi.

Koronavirüs salgını sürecini anımsatan Emir, "Sağlık Bakanı Koca, Covid-19 sürecindeki tutumunu devam ettiriyor. Aynı hataları yapmak, en hafif tabiriyle iş bilmezliktir" dedi.

"SAĞLIK BAKANLIĞI, COVİD-19 SÜRECİNDE OLDUĞU GİBİ YİNE KAFASINI KUMA GÖMMEYE DEVAM EDİYOR"

Varyantın hem dünyada hem de Türkiye'de artırdığını ve devam ettiğini ifade eden Emir, "Maalesef Sağlık Bakanlığı, Covid-19 sürecinde olduğu gibi yine kafasını kuma gömmeye devam ediyor" diyerek Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti:

"Eris varyantı ülkemizin hangi kentinde görülmüştür? Teşhis konulan hastalar ayaktan mı tedavi edilmiştir yoksa yatış mı verilmiştir? Salgına yakalanan hastaların yaşları kaçtır? Salgının görüldüğü kentin açıklanmama sebebi nedir? Test kriterleri neden yeniden düzenlenmemektedir? Eris varyantının ilk ortaya çıktığı andan itibaren bugüne kadar kaç kişiye test yapılmıştır?"