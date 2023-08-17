CHP Milletvekili Deniz Demir: SGK'nın protez ve ortez konusunda mağduriyet yaşayanlar için adım atması gerekiyor

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, protez kullanan engelli yurttaşların artan kur artışı karşısında mağdur olduğunu belirterek SGK'nın protez ve ortez konusunda mağduriyet yaşayanlar için bir an önce adım atması gerektiğini söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, protez kullanan engelli yurttaşların artan kur artışı karşısında mağdur olduğunu belirterek "SGK'nın protez ve ortez konusunda mağduriyet yaşayanlar için bir an önce adım atması gerekiyor. İnsanlar bırakın yeni bir protez almayı tamiratını ve şarjını dahi yaptıramaz hale geldi. SGK, protez ile yaşamını devam ettiren insanları evlerine hapsetmek mi istiyor" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, uzun yıllardır protez kullanan vatandaşların son zamanlarda yaşanan kur artışı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) protez ücretleri konusundaki tutumu nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Demir, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"SGK'NIN KARŞILADIĞI MİKTAR ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZI MAĞDUR EDİYOR"

"SGK'nın karşıladığı miktar engelli vatandaşlarımızı mağdur etmiş, ortaya çıkan binlerce liralık farkı kendi cebinden ödeyemeyen engelli yurttaşlar ya kırık ve bozuk protezlerini kullanmak zorunda kalmakta ya da evlerinden çıkamaz hale gelmiştir. Bir an önce gerekli düzenlemenin yapılarak engelli vatandaşlarımızın sorunları çözülmelidir."

2023 yılı SGK protez bacak ödemelerinin, diz altı protezleri için 6 bin 390 TL ile 18 bin 112,50 TL arasında, diz üstü protezleri için ise 10 bin 302 TL ile 90 bin TL arasında değiştiğini hatırlatan Demir açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"SGK'NIN PROTEZ VE ORTEZ KONUSUNDA MAĞDURİYET YAŞAYANLAR İÇİN BİR AN ÖNCE ADIM ATMASI GEREKİYOR"

"Özel firmalar ise diz altı protezleri için 190.000, diz üstü protezler içinse 650.000 TL'ye kadar çıkan fiyatlar veriyor. Aradaki farkı kaç kişi verebilir, SGK'nın protez ve ortez konusunda mağduriyet yaşayanlar için bir an önce adım atması gerekiyor. İnsanlar bırakın yeni bir protez almayı tamiratını ve şarjını dahi yaptıramaz hale geldi. SGK, protez ile yaşamını devam ettiren insanları evlerine hapsetmek mi istiyor? Ekonomiyi getirdikleri noktada faturayı vatandaşa kestikleri yetmiyormuş gibi, engelli yurttaşlarımızı da mağdur ediyorlar, bu kabul edilemez. Bir an önce karşılanan rakamlar güncellenmeli ve sorun çözülmelidir."