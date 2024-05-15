Üye Girişi
Haberler

CHP Milletvekili Cevdet Akay, Eflani'deki dolu hasarı için Tarım ve Orman Bakanlığına çağrıda bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Eflani ilçesinde yaşanan dolu sonrası tarım alanlarında meydana gelen tahribatın giderilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığına çağrıda bulundu. Akay, Eflani ilçesine bağlı köylerde meydana gelen kırağı ve don nedeniyle meyve ağaçlarının büyük hasar aldığını belirtti.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Eflani ilçesinde yaşanan dolu sonrası tarım alanlarında meydana gelen tahribatın giderilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığına çağrıda bulundu.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Milletvekili Akay, Eflani ilçesine bağlı köylerde, özellikle de Çamyurt ve Bakırcılar köylerinde üst üste meydana gelen kırağı ve don nedeniyle meyve ağaçlarının büyük hasar aldığını belirtti. Etkili olan dolu yağışı nedeniyle sağlam kalan meyve ve sebzelerin de zayi olduğunu ifade eden Akay, "Ekili ve dikili tarım alanlarında ciddi hasarlar oluşmuştur. Buradan Tarım ve Orman Bakanlığına çağrıda bulunuyorum. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Eflani ilçemizdeki tarım alanlarında meydana gelen hasarı bir an önce tespit etmeli. Eflanili hemşehrilerimizin mağduriyetlerini bir an önce giderilmesi gerekir" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Tarım Doğal Afet Politika Güncel Haberler

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

 Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali

Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali

 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha

3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title