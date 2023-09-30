CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Tarihi Evliya Kasım Paşa Cami'nin Harabe Halini Eleştirdi

ERGİN YILDIZ

Tarihi Evliya Kasım Paşa Cami'nin harabe halini eleştiren CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, "Türkiye Cumhuriyeti'nde zannediyorum bu durumda başka bir ecdat yadigarı yoktur. 'Biz ecdat yadigarına sahip çıkıyoruz. Her zaman onlarla ilgili gerekenleri yapıyoruz.' diyenlere sesleniyorum. Yıllardır neredeydiniz bugünü mü beklediniz" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Osmanlı Devleti zamanında Fatih Sultan Mehmet ve İkinci Beyazıt döneminde vezirlik, sadrazamlık yapmış olan Kasım Paşa tarafından 1479 tarihinde yaptırılan Evliya Kasım Paşa Cami'nde dün incelemede bulundu. Harabe halinde olan camii hakkında Yazgan, şunları söyledi:

"BU DURUMDA BAŞKA BİR ECDAD YADİGARI YOKTUR DİYE TAHMİN EDİYORUM"

"Camimiz harabe durumunda. Maalesef sizlere buranın durumunu göstermek için geldim. Bildiğiniz üzere Valimiz buranın ihya edileceğini ve yeniden kullanıma kazandırılmasıyla ilgili açıklamaları oldu. Biz de sizlerin bu caminin ne durumda olduğunu görmeniz için buraya geldik. Burada da camimiz her tarafında ateşler yakılmış, zemini zaten yok. Etrafta pencereleri yok. Tavanlara baktığınız zaman bütün iç kaplamaların söküldüğünü döküldüğünü görebiliyorsunuz.

Burada bu güzel işlemelerin ne hale geldi görülebiliyor. Eski anlatılara göre bu camii bir limanın üzerinde kurulu, yaklaşık on altı basamakla camiye gelinebiliyor. Saray erkanı gelip burada namazını kılıyor; namazını kıldıktan sonra gemilerine veya teknelerine binip yeniden saraya dönüyorlar.

Caminin dış tarafında da liman kalıntılarını görmek mümkün… Caminin dış cephesi geçmişte uygun olmayan uygulamalarla kapatılmış. Valiliğimiz ekipleri çalışmaya başlamışlar. Otları biçiyorlar, etrafındaki ağaçları biçiyorlar. Minaresi yıkık vaziyette… Türkiye Cumhuriyeti'nde bu durumda başka bir ecdad yadigarı yoktur diye düşünüyorum. 'Biz ecdad yadigarına sahip çıkıyoruz. Her zaman onlarla ilgili gerekenleri yapıyoruz' diyenlere sesleniyorum; yıllardır neredeydiniz bugünü mü beklediniz?"