CHP, mezar başındaki rakılı anmayı böyle savundu: O zaman genel başkan değildi

Güncelleme:
CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Özgür Özel'in Kamer Genç'in mezarı başındaki görüntülerine ilişkin yaptığı açıklamada, kaydın 2020 yılına ait özel bir görüntü olduğunu ve o dönemde Özel'in genel başkan olmadığını söyledi. Emre, yıllar önceki görüntüler üzerinden bugünün siyasetinin kurulmasını doğru bulmadıklarını belirterek CHP'nin gündeminin asgari ücretli, emekli ve çocukların sorunları olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kamer Genç'in mezarı başında rakı içtiği görüntülerin yankıları sürerken CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre'den konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Düzenlediği basın toplantısında söz konusu görüntünün güncel olmadığını vurgulayan Emre, "Şimdi bir defa bu görüntünün bugün güncel olmadığının altını çizelim. Bu görüntü 2020 yılına ait bir görüntü. Bir özel görüntü. Orada bir resmi cenaze töreni vesaire de yok. Genel Başkanımız o zaman genel başkan değil" ifadelerini kullandı.

Zeynel Emre'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Grup başkanvekili ve geçmişte rahmetli Kamer Genç'le yakın çalışmış, abilik kardeşlik yapmış, dostluk yapmış. Bu bilinen bir durum, bilinen bir isim ve her yıl da kendisi anmaya gider. Dolayısıyla orada da oradaki o günkü anma töreni ya da işte sonrasındaki durumun tertipleyeni, düzenleyicisi falan da değil...

"GÖRÜNTÜ ÜZERİNDEN BUGÜNÜN GERÇEĞİNİ..."

Orada çıkan yıllarca önceki bir görüntü üzerinden bugünün gerçeğini, bugünün düzenini, bugün yaşananları merkeze alıp tartışmayı çok sağlıklı bulmuyoruz. Çünkü bazen biz şunu yaşıyoruz Türkiye'de. Yani ülkede ciddi problemler var diyoruz. Bakıyorsunuz yıllar öncesine dayanan bir söylem, bir konuşma üzerinden bir siyaset inşa edilmeye çalışılıyor.

"GÜNCEL VE DOĞRU BULMUYORUZ"

Dolayısıyla bizim önceliğimiz bugün Türkiye'nin yaşadığı problemler ve bu problemlere ilişkin nasıl çözeriz? Aciliyetler. Demin ifade ettim. Asgari ücretli, emekli, çocukların problemleri. Yani bunu böyle Türkiye'nin merkez problemi gibi konuşulmasını bu yönüyle güncel ve doğru bulmadığımızın altını çiziyoruz.

"ÜLKE MAALESEF KÖTÜ YÖNETİLİYOR"

Ha buna Tayyip Bey bahsetmiş midir? Bahseder. Siyasette vardır bu. Ama şunun da ben bir kez daha altını çizeyim. Hani mevcut yönetememe durumunun yaşadığı semptom var Tayyip Bey'de de. Ülke maalesef kötü yönetiliyor. Bu tip durumlarda da hani bir söz vardır ya: 'Batmış müflis eski defterleri açar' diye. Eskiden bir şeyler arayışı var. Oralardan bir algı yönetimi, bir kutuplaşma… Belki bu vesileyle büyük kesimi ben nasıl kutuplaştırırım gibi bir düşünce var. Ama bizim gerçeğimiz toplumun gerçeğiyle paralel bir şekilde ilerlemektedir."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıEvvab:

he o zamanlar genel başkan değilse sıkıntı yok ben ikna oldum

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoturan:

Mezar başında rakı içen isterse 1970 de yapsın CHP de yeri yoktur. Adam mı kalmadı

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAynasız Delikanlı:

Bütün sorunlarımız bitti ekonomik sorunumuz, kadın cinayetleri..hepsi bitti tek sorun kadeh kalmisti

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıismail atasli:

ya konuyu yanlış anladın yada kulağının üstüne yatıyosun sayın sözcü, konu; bunu yapan insanın ülkeyi yönetmeye talip olması. yani kişinin zihin yapısı. kapiş????

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErtan:

Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

