CHP, mezar başındaki rakılı anmayı böyle savundu: O zaman genel başkan değildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kamer Genç'in mezarı başında rakı içtiği görüntülerin yankıları sürerken CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre'den konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Düzenlediği basın toplantısında söz konusu görüntünün güncel olmadığını vurgulayan Emre, "Şimdi bir defa bu görüntünün bugün güncel olmadığının altını çizelim. Bu görüntü 2020 yılına ait bir görüntü. Bir özel görüntü. Orada bir resmi cenaze töreni vesaire de yok. Genel Başkanımız o zaman genel başkan değil" ifadelerini kullandı.

Zeynel Emre'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Grup başkanvekili ve geçmişte rahmetli Kamer Genç'le yakın çalışmış, abilik kardeşlik yapmış, dostluk yapmış. Bu bilinen bir durum, bilinen bir isim ve her yıl da kendisi anmaya gider. Dolayısıyla orada da oradaki o günkü anma töreni ya da işte sonrasındaki durumun tertipleyeni, düzenleyicisi falan da değil...

"GÖRÜNTÜ ÜZERİNDEN BUGÜNÜN GERÇEĞİNİ..."

Orada çıkan yıllarca önceki bir görüntü üzerinden bugünün gerçeğini, bugünün düzenini, bugün yaşananları merkeze alıp tartışmayı çok sağlıklı bulmuyoruz. Çünkü bazen biz şunu yaşıyoruz Türkiye'de. Yani ülkede ciddi problemler var diyoruz. Bakıyorsunuz yıllar öncesine dayanan bir söylem, bir konuşma üzerinden bir siyaset inşa edilmeye çalışılıyor.

"GÜNCEL VE DOĞRU BULMUYORUZ"

Dolayısıyla bizim önceliğimiz bugün Türkiye'nin yaşadığı problemler ve bu problemlere ilişkin nasıl çözeriz? Aciliyetler. Demin ifade ettim. Asgari ücretli, emekli, çocukların problemleri. Yani bunu böyle Türkiye'nin merkez problemi gibi konuşulmasını bu yönüyle güncel ve doğru bulmadığımızın altını çiziyoruz.

"ÜLKE MAALESEF KÖTÜ YÖNETİLİYOR"

Ha buna Tayyip Bey bahsetmiş midir? Bahseder. Siyasette vardır bu. Ama şunun da ben bir kez daha altını çizeyim. Hani mevcut yönetememe durumunun yaşadığı semptom var Tayyip Bey'de de. Ülke maalesef kötü yönetiliyor. Bu tip durumlarda da hani bir söz vardır ya: 'Batmış müflis eski defterleri açar' diye. Eskiden bir şeyler arayışı var. Oralardan bir algı yönetimi, bir kutuplaşma… Belki bu vesileyle büyük kesimi ben nasıl kutuplaştırırım gibi bir düşünce var. Ama bizim gerçeğimiz toplumun gerçeğiyle paralel bir şekilde ilerlemektedir."