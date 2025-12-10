Haberler

CHP'den istifa ettiğini açıklayan Çakır'dan "Yüksek Disiplin Kurulu" tepkisi Açıklaması

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, partisine yönelik eleştiriler ve disiplin süreci gerekçesiyle istifa etti. İstifasının ardından yaptığı açıklamalarda, suçlamalara karşı kendini savundu ve partinin içindeki tartışmalara değindi.

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, partisinden istifa ettiğini belirterek, "Yüksek Disiplin Kurulu'nda kimin önüne geleceğim? İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 30 yerde iddianamede ismi geçen Turan Taşkın'ın önüne geleceğim öyle mi? Hasan Ufuk Çakır, Yörük çocuğu, suçlamalarla suçlanan adamların önüne gelip ifade vermez. Önce kendileri aklanıp gelecek." dedi.

Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milletvekili seçilmesine yönelik sürece ilişkin bilgi verdi.

Seçim öncesinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arayarak, "CHP'nin alamadığı oyları araştırmama göre sizin alacağınız kanaatindeyim, tespitim bu yöndedir" dediğini aktaran Çakır, kendisinin de bu teklifi kabul ederek aday olduğunu anlattı.

Seçimlerin ardından CHP'de bir kurultay süreci yaşandığını hatırlatan Çakır, "Biz de bu kurultay sürecinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durduk." diye konuştu.

Kendisinin "sabıkalı olduğu" yönünde CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarını dinlettiren Çakır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu açıklamalar karşısında Başarır'ı ihraç etmesi gerektiğini söyledi.

Bir televizyon kanalında kendisiyle ilgili yapılan "oto hırsızlığı" suçlamasına karşılık CHP Genel Başkanı Özel'in aynı televizyon kanalının katıldığı yayınında konuyu gündeme getirmemesine tepki gösteren Çakır, "Oto hırsızlığıyla ilgili bırak sabıka kaydını bir tane belgeyi ortaya koysun Kızılay'da asacağım kendimi." ifadesini kullandı.

Çakır, CHP'den "kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini" öğrendikten sonra, danışmanı aracılığıyla e-Devlet üzerinden partisinden istifa ettiğini belirtti.

"Disiplin sürecinin sonucunu beklemediği" yönündeki eleştirilere cevap veren Çakır, "Yüksek Disiplin Kurulu'nda kimin önüne geleceğim? İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 30 yerde iddianamede ismi geçen Turan Taşkın'ın önüne geleceğim öyle mi? Hasan Ufuk Çakır, Yörük çocuğu, suçlamalarla suçlanan adamların önüne gelip ifade vermez. Önce kendileri aklanıp gelecek." ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinden bazı ifadeleri hatırlatan Çakır, "Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi demek ki bir yere tapusunu vermiş, buralara da bir şube müdürü atamışlar. Yahu tavuk suyu içer, Allah'a bakar. Bir oy bir milletvekili, bir milletvekili bir hükümettir." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin sadece "kral çıplak dediğini" ifade eden Çakır, "Dönüp de elimi ovuşturup, 'nasılsınız, beni nasıl milletvekili yaparsınız' Böyle bir iddiam yok. Ben milletvekili olmak istersem olurum." dedi.

Çakır, "Sizin derdiniz ne ya? Bu devleti siz nasıl yönetmeyi düşünüyorsunuz? Şaibeye karışmış insanları bu devleti yönettirmeyeceklerini görecek herkes. Hepsini mahkemeye verdim. RTÜK'e de verdim." diye konuştu.

Mersin'in tüm ilçelerinde miting yaparak yaşadıklarını anlatacağını söyleyen Çakır, "Hesap soracağım, bunun hesabını mutlaka verecekler." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Çakır, başka bir partiye geçme düşüncesi olmadığını belirtti.

Millete gideceğini kaydeden Çakır, "Millet bana ne diyorsa onu yapacağım." diye konuştu.

Bir soru üzerine seçimlere bağımsız girmesi yönünde Mersin'de çok büyük talepler aldığını aktaran Çakır, vatandaşların taleplerine göre karar vereceğini anlattı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
title