CHP Meclis açılışına katılmayacak

CHP Lideri Özgür Özel'in mevcut Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, Parti Meclisi toplantısında oy birliğiyle yeniden göreve seçildi. Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı TBMM açılış oturumuna katılmama kararı aldı.

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partinin 1 Ekim'de gerçekleşecek TBMM açılışındaki tutumunu duyurdu.

MYK AYNI KADROYLA DEVAM

Olağanüstü Kurultay'ın ardından yapılan PM toplantısında, Özgür Özel'in MYK'si oy birliğiyle güven tazeledi. Böylece parti yönetiminde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

MECLİS AÇILIŞINA KATILMAYACAK

Deniz Yücel, partinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı 1 Ekim'deki TBMM açılış oturumuna katılmayacağını açıkladı.

"CHP'NİN 47 YIL SONRA BİRİNCİ PARTİ OLMANIN VERDİĞİ SORUMLULUKLA VE ÖZGÜVENLE HAREKET ETTİK"

Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) değişmediğini belirten Yücel, "22. Olağanüstü Kurultay'ımız sonrasında, bugün ilk Parti Meclisi toplantımızı yaptık. Parti Meclisi toplantımızda ülkemizin içinde bulunduğu duruma dair birçok konu ele alındı. Bunun yanında elbette olağanüstü kurultayımız sonrasında yaptığımız bu ilk Parti Meclisi toplantımızda Merkez Yönetim Kurulu'muzla ilgili de görevlendirmeler yapıldı. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in önerisi ve Parti Meclisi'mizin güven oyuyla kurultay öncesinde görev yapan Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizin aynı görevlerinde devam etmeleri yönünde karar altına alındı" diye konuştu.

Yücel, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki hafta 1 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. Merak edilen bir konu, Meclis açılışına CHP grubunun katılıp katılmayacağı.

Geçtiğimiz yasama dönemi açılışında, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmanın verdiği sorumlulukla ve özgüvenle hareket ettik. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Türkiye'nin birinci partisinin Genel Başkanı olarak Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, tüm siyasi parti genel başkanlarını aradı, bayramlarını kutladı. Meclis açılışında da Cumhurbaşkanı Genel Kurul salonuna girdiğinde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve milletvekillerimizle kendisini ayakta karşıladık. Biz Türkiye'nin birinci partisi olmanın verdiği sorumlulukla pozitif bir siyaset izledik. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorduk, hala da düşünüyoruz.

"BUGÜN İTİBARIYLA MİLLET İRADESİ 188 GÜNDÜR TUTSAK"

Ancak 1 Ekim sonrasında eski bir siyasinin, geçmişte bakan yardımcılığı yapmış bir kişinin, geçmişte muhalif olarak anılan isimlerin yargılandığı davalarda özel olarak görevlendirilerek siyasi iktidarın istediği şekilde kararlar çıkmasını o mahkemelerden araç olmuş, o amaca hizmet etmiş bir kişinin İstanbul Başsavcılığı'na atanması, Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanmasının ardından partimiz, belediye başkanlarımız ve yöneticilerimiz büyük bir saldırı yaşamaya başladılar. Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özeri'in tutuklanması ardından Esenyurt'a kayyum atanmasıyla başlayan süreç, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla devam etti. Bugün itibarıyla millet iradesi 188 gündür tutsak. Bugün CHP'li 17 Belediye başkanı, bir Parti Meclisi üyemiz, önceki dönem milletvekilimiz ve yüzlerce bürokrat ve çalışma arkadaşlarımız tutsak. Bugün geldiğimiz durum itibarıyla partimize davalar açılıyor, İstanbul İl başkanlığı'mıza kayyum atanıyor, davaya bakmaya yetkili Ankara Mahkemesi'nin uyuşmazlığı esastan çözen bir karar vermiş olmasına rağmen, yetkisi olmayan İstanbul Mahkemesi hukuksuz tavrını halen daha sürdürüyor.

"BİZİM NEZDİMİZDE MEŞRUİYETİNİ YİTİRMİŞTİR"

Böyle bir siyasi ortamda biz Cumhurbaşkanı'nı Meclis açılışında ne oturarak ne de ayakta karşılamayız. Zira bizim nezdimizde meşruiyetini yitirmiştir. Bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı onlar 47 gün dahi gösteremediler. O yüzden Meclis açılışında kendisini ne karşılayacağız ne de uğurlayacağız.

Ancak elbette ki milletvekillerimizce diğer programlara katılım sağlanacak. 28. Dönem 4. Yasama yılının milletimiz hayırlı olmasını diliyorum. Bu yasama yılında da her şeyin üzerinde olan millet iradesini egemen kılmak için mücadeleye devam edeceğimizi sizlerle paylaşıyorum."