Haberler

CHP Marmaris İlçe Başkanı Kılıç, üye sayısını 2 bin 327 olarak açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Marmaris İlçe Başkanı Ali Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla buluştu. Kılıç, istifaların durduğunu ve ilçe teşkilatının 2 bin 327 üyesi bulunduğunu, kongre öncesi adayların ortaya çıkmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

???????CHP Marmaris İlçe Başkanı Ali Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Siteler Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen toplantıda Kılıç, partisinin çalışmaları ve ilçe kongresi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Partinin üye sayısına ilişkin bilgi veren Kılıç, istifaların durduğunu ve ilçe teşkilatının 2 bin 327 üyesi bulunduğunu belirtti.

İlçe kongresi öncesinde adayların ortaya çıkmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Kılıç, "Amacımız siyaset yapmak değil, dürüst ve doğru bildiklerimizi söyleyerek hareket etmek. Tek egemen gücün üyelerimiz olduğu anlayışıyla hareket edeceğiz. Önümüzde bir kongre süreci var, bu süreci en iyi şekilde geçirmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA
Uçak indikten sonra korkunç gerçek ortaya çıktı! 28 yaşındaki yolcu ölü bulundu

Yolcu uçağından böyle çıkardılar! Havalimanında şoke eden görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi

İstanbul'da çöken binada korkulan oldu
Helal olsun sana! Arda Güler ödülünü aldı

Yine göğsümüzü kabarttı!

Brezilya'da üretilen savaş uçağı ilk kez havalandı

Kendi topraklarında ürettikleri savaş uçağı ilk kez havalandı
Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti
Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı

Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Video çekerken telefonu denize düştü! Kaydettiği görüntüler şaşırttı

Teknede video çekerken olanlar oldu
Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son noktayı 'Beni tanıyorsunuz' diyerek koydu

İstifa edecek mi? Son kararını resmen verdi