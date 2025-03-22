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CHP Manisa İl Başkanı, Ön Seçim için Tüm Vatandaşları Sandığa Davet Etti

CHP Manisa İl Başkanı, Ön Seçim için Tüm Vatandaşları Sandığa Davet Etti
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, 23 Mart'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde hem partililer hem de parti üyesi olmayan vatandaşların oy kullanabileceğini belirtti ve demokrasiye sahip çıkma çağrısı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, parti üyeleri ve tüm vatandaşları 23 Mart'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ön seçimine davet etti. Başkan Özalper, "Demokrasiye sahip çıkmak isteyen herkesi sandığa bekliyoruz" dedi.

CHP'nin yapacağı Cumhurbaşkanlığı Ön Seçimi'ne sayılı zaman kaldı. Ön seçimde hem partililer, hem de parti üyesi olmayan vatandaşlar oy kullanabilecek. Manisa il genelinde partililer 146 sandıkta oy kullanacak. Ön seçimde oy kullanmak isteyen partili olmayan vatandaşlar için dayanışma sandığı da kurulacak.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ön seçime ilişkin yaptığı açıklamada, "Baskılara boyun eğmiyoruz, bir adım geri atmıyoruz. Yarın sandıkları patlatacağız, Cumhurbaşkanı adayımıza da sandık hakkımıza da sahip çıkacağız. Demokrasiyi taçlandırmak için parti üyemiz olmayan tüm vatandaşları da oy kullanmaya davet ediyorum. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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