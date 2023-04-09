CHP listelerinde Mustafa Sarıgül sürprizi! Erzincan birinci sıradan aday gösterileceği iddia edildi

CHP Parti Meclisi milletvekili aday listelerini belirlemek üzere toplanırken, listelerde sürpriz bir isim olduğu ortaya çıktı. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün, Erzincan birinci sıradan aday gösterileceği iddia edildi.

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 09.30'da, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sunuşu ile başladı. Toplantıda, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıklar masaya yatırılıyor.

4 PARTİ CHP LİSTELERİNDEN SEÇİME GİRECEK

Millet İttifakı çatısı altında yer alan Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti, kendi logolarıyla ve listeleriyle seçime katılacak. Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi de adaylarını Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden gösterecek.

BUGÜN YSK'YA TESLİM EDİLECEK

Son halini Kılıçdaroğlu'nun verdiği milletvekili aday listesi, Parti Meclisinin onayına sunulduktan sonra gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.

SARIGÜL ERZİNCAN BİRİNCİ SIRADAN ADAY İDDİASI

Öte yandan CHP'nin milletvekili aday listelerinde sürpriz bir ismin yer aldığı iddia edildi. T24'ün haberine göre Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincan birinci sıradan aday gösterilecek.

PM GECE BOYUNCA 5 KEZ ERTELENDİ

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün saat 19.00'da başlaması planlanan PM, gece boyunca 5 kez ertelendi ve bu sabah yapıldı. Kılıçdaroğlu, PM öncesinde ise CHP Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) topladı.