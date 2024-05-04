CHP lideri Özgür Özel'den Sinan Ateş iddianamesine tepki

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıkarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den iddianameye tepki geldi.

ÖZEL: İDDİANAME KAMUOYUNUN BİLDİĞİ PEK ÇOK GERÇEĞİ GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR

1 buçuk yılın ardından 29 Nisan günü tamamlanan Sinan Ateş cinayeti iddianamesine ilişkin Özel, "Sinan Ateş suikastine ilişkin hazırlanan iddianame, oluşturulan sis perdesini aralamak şöyle dursun, kamuoyunun bildiği pek çok gerçeği gizlemeye çalışıyor. Sinan Ateş suikasti tam anlamıyla aydınlanana kadar peşini bırakmayacağız" dedi.

SİNAN ATEŞ'İN EŞİ AYŞE ATEŞ: SAVCI İFADEMİ BİLE DOSYAYA KOYMAMIŞ

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş konuyla ilgili Sözcü'ye çok sert açıklamalarda bulundu: "Olay gerçekleşir gerçekleşmez bu iddianameyi yazıp önümüze koyabilirlerdi. Bir buçuk yıl bekleyip çok basit, adi bir cinayet vakası gibi servis edilerek asıl faillerin alenen korunup kollandığı çok açık. Kocamı kimin öldürdüğü de, katilleri kimlerin koruduğu da gayet net.

Ne diyeyim, yazıklar olsun. Bugün değilse yarın ama eninde sonunda hesap verecekler. Buna inanıyorum, bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın. İnancı, ırkı, ideolojisi ne olursa olsun haksız yere katledilen tüm canlar için.

"BİR İFADE ANCAK BU KADAR BASİTLEŞTİRİLEBİLİR"

Savcılık ifademi unutmuş. Muhtemelen siyasilerin ismi geçtiği için ifadem yok. İfademin tam metnini ilerde paylaşacağım. Bir ifade ancak bu kadar basitleştirilebilir, adeta aklımızla alay ediyorlar."

İşte iddianamade yer alan Ayşe Ateş'in ifadesi: