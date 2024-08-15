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CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'de konuştu. Meclis'te gerçekleştirilen Filistin oturumunda gözler CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i aradı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özel'in ayağı kırıldığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadığını ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partinin genel başkanı Özgür Özel'in sağlık sorunu nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşma yaptığı TBMM'deki özel oturuma katılamadığını söyledi.

"BURADA OLMAYI ÇOK İSTİYORDU"

Konuyla ilgili TBMM'de kısa bir açıklama yapan Başarır, "Burada olmayı çok istiyordu. Ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından itibaren büyük ihtimalle doktorların da desteğiyle ortopedik bir destekle yürüyebilecek. O da Filistin'in haklı mücadelesine sonuna kadar destek veriyor. Sabah söyleyecektik ama toplantının öneminden dolayı daha sonra açıklamayı doğru bulduk" ifadelerine yer verdi.

YARINKİ OTURUM İÇİN DOKTORLAR KARAR VERECEK

Yarın TBMM'de Can Atalay'ın durumuna ilişkin yapılacak olağanüstü oturuma katılıp katılmayacağının de netleşmediğini açıklayan Başarır, "Ona da katılmayı çok istiyor ama buna doktorlar karar verecek" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (7)

Ahmet AKGÜL:

evde kafayı çekmiştir. sonra yıkıldı ayağını kırdı. oturuma katılmamak için kalbindekini yaptı cezasını buldu :D

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Nurullah Aydın:

AZ ŞARAP İÇSEYMİŞ PARİSTE TABİ KAFAYI TOPARLAMAYADI

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semson 12:

benimd ayak şuan kırık 45 gün oldu ve halen yuruyemedim bakalım Özgür bey kaç günde toparlanir

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Savas Ozturk:

Özgür Bey en iyi kurtulma yöntemi budur çok iyi bir bahane bulmuşsunuz

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Oğuzhan SIRASÖĞÜT:

Normalde kulağı ağrıması lazımdı.

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D:

Ali Mahir beyin yeri geldiğinde haksızlığa karşı duruşu seviliyor. Hangi Partiden olması hiç önemli değil.

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