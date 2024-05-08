CHP lideri Özel, trol olarak anılan isimle verdiği poza açıklık getirdi

Siyasette 'yumuşama' rüzgarları esmeye devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara yakınlığıyla bilinen ve trol olarak anılan Taha Hüseyin Karagöz ile makamında yaptığı görüşmesi büyük yankı uyandırdı.

ÖZEL'E YAPTIĞI ZİYARETİ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karagöz, "Ankara'daki son durağım CHP lideri Sayın Özgür Özel oldu. Yine kibar ve samimi bir ev sahibiydi. Siyasette ortamı yumuşatacak adımların yenilerini planlıyor. Sadece görüşmek bağlamında değil, sahiplenmeyi de katıyor. Türk politikası adına umut verici gelişmeler doğrusu" ifadelerini kullandı.

"KAPIDAN ÇEVİRECEK HALİMİZ YOKTU"

Sosyal medyada sık sık muhalif isimleri hedef alan açıklamalarıyla dikkat çeken Taha Hüseyin Karagöz'ü ağırlamasından dolayı CHP lideri Özgür Özel'e tepkiler çığ gibi büyüdü. Konuyla ilgili Halk TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuşan Özel, "Nikah davetiyesi için uğradı, kapıdan çevirecek halimiz yoktu. Bu yerel seçim döneminde pek çok CHP'li belediye başkanını da yayınlarına aldı" diyerek kendini savundu.

DAHA ÖNCE İMAMOĞLU VE İBB'Yİ HEDEF ALMIŞTI

Taha Hüseyin Karagöz, 2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir restoranda eşi Dilek İmamoğlu ile yemek yediği anlara ilişkin gizli çekilmiş bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Karagöz, daha sonra ise, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde teröristler çalışıyor" iftirasında bulunmuştu.