CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özel, iktidara gelirlerse İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını söyledi.

Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kadınların güvende ve özgürce yaşayabilmesi için; şiddetin, caydırıcı düzenlemelerle önleneceği güçlü bir sistemi inşa etmek gerekir. Bunu yapmak siyasi bir tercihtir.

Bu ülkede birileri güvende tutulurken, kadınlar başta olmak üzere milyonlar güvencesiz bırakılıyorsa, bu durum siyasi tercihlerin sonucudur.

Milletin takdiriyle iktidara geldiğimizde, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacak, kadına yönelik şiddete karşı atılması gereken adımları cesaretle atacağız."