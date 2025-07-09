CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin

CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
Haber Videosu

"İBB'ye yönelik yargılamalar TRT'de yayımlansın" teklifine MHP lideri Bahçeli'nin destek verip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erdoğan'ın da olumlu yaklaşmasının ardından CHP Genel Başkanı Özel el yükseltti. Özel, "O zaman hodri meydan. TRT savunmayı da arkadaşlarımızın ağzından canlı yayınlansın. Canlı yayınlamak isteyen tüm televizyonlara da frekans versin." dedi.

CHP lideri Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı davaların canlı yayınlanması çağrısına Cumhur İttifakı'ndan peş peşe olumlu yanıtlar geldi.

ERDOĞAN: DAVA YAYINLANSIN TALEBİ GÜZEL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun kara koyunun mahşeri vicdan huzurunda teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz. Türk milleti gerçekleri görsün. Gerçekleri bilsin." derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Dava yayınlansın talebi güzel. Bahçeli'nin açıklaması güzel bir takdirdir, hayırlı olur" dedi.

ÖZEL'DEN YENİ TEKLİF

Bahçeli ve Erdoğan'ın açıklamalarının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel el yükseltti. Sancaktepe mitinginde konuşan Özel, yargılamaların diğer televizyon kanallarında da canlı yayınlanmasını istedi.

"CANLI YAYINLAMAK İSTEYEN TÜM TELEVİZYONLARA FREKANS VERİLSİN"

Özel, şunları söyledi: "Sayın Bahçeli yargılamanın uzadığını canlı yayını kendilerinin de kabul ettiğini söyledi. O zaman hodri meydan biz kanun teklimizi 9 Mayıs'ta vermiştik. TRT'nin duruşmayı bir kanaldan baştan sona eksiksiz, savcıyı nasıl veriyorsa savunmayı da arkadaşlarımızın ağzından canlı yayınlansın. Canlı yayınlamak isteyen tüm televizyonlara da frekans vererek eksiksiz ve tam yayınlanmasını istiyoruz. Ben arkadaşlarıma güveniyorum."

Kaynak: Haberler.com / Politika
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak

AK Parti o güne işaret etti: Cumhurbaşkanı tarihi bir açıklama yapacak
Rekabet Kurumu'ndan OPET'e 131,3 milyon liralık ceza

Soruşturma tamamlandı! Dev firmaya dudak uçuklatan ceza
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur

PKK'nın kararının ardından dikkat çeken uyarı: Provokasyona açık olur
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı! Sapık, kadın doğum uzmanı çıktı

Kabinde gizli çekim skandalı! Yakalanan sapığın mesleği pes dedirtti
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Evet yayımlansın. Yayımlansın ki, kim nasıl çalmış ne kadar çalmış kim çalmış apak açık ortaya dökülsün. Bütün millet görsün.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmt Alkan:

Sanki biraz kıvıracan gibi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

TRT, CHP'nin hangi haberini, mitingini tarafsiz bir şekilde vermiş ki savunmasını versin. Bunlar işlerine gelince tanıdıkları Anayasaya hukuka uygun değil derler kabul etmezler. Hodri meydan.......

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF açıkladı! Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek

TFF açıkladı! Stadyuma girişlerde yeni dönem başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim kanunu değişmediği sürece seçim 2028'de yapılacak

Erdoğan'dan Özel'in erken seçim çağrısına net yanıt! Tarihi bile verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.