CHP lideri Özel'den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında 2024 yerel seçimlerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, sunucunun "Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı bir sonraki dönem tekrar aday yapacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi. 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'a ilişkin soruyu yanıtlayan Özel, "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'a ilişkin yaptığı konuşmada, " Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tv100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

"HATAY'DA VERECEĞİMİZ KARAR ÇOK TARİHİ OLACAK"

Yerel seçimlerle ilgili soru soran Işık'ın, "Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı bir sonraki dönem tekrar aday yapacak mısınız?" sözlerine Özel'den çarpıcı bir yanıt geldi. Özel, " Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır." dedi.

HATAY BELEDİYE BAŞKANI LÜTFÜ SAVAŞ KİMDİR?

Lütfü Savaş, 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevinden ayrılıp AK Parti'den Antakya Belediye Başkanı adayı oldu ve yüzde 47.3 oyla seçimleri kazandı. Görev yaptığı süre içerisinde başta Asi Nehri'nin temizlenmesi olmak üzere birçok hizmette bulundu. Ancak 2014 yılında AK Parti'den istifa etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş

CHP'nin o zamanki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine partideki birçok karşı görüşe rağmen annesinin telkinleri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 ilkesinden birinin milliyetçilik olması görüşüne binaen 2014 Türkiye yerel seçimlerinde CHP Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak gösterildi. Yüzde 41 oyla Hatay'ın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Yüzde 55,17 oranında aldığı oy ile yeniden başkanlığa seçildi.

6 Şubat depremleri sonrası Hatay'ın havadan çekilmiş fotoğrafı

6 ŞUBAT DEPREMLERİ

2023 Kahramanmaraş depremleri ya da 2023 Türkiye-Suriye depremleri, 6 Şubat 2023'te dokuz saat arayla meydana gelen, merkez üsleri sırasıyla Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 7,8 ve 7,5 büyüklüklerindeki iki depremdir. Depremde, aralarında Hatay'ın da bulunduğu 11 il etkilenmişti. Depremde 59 bin 259 hayatını kaybetmiş, 122 bin 7 kişi de yaralanmıştı.