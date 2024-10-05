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CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'nin 8 Ekim'de İsrail tehdidi konusuyla ilgili yapacağı oturuma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gelmesi gerektiğini söyledi. Özel, "Cumhurbaşkanı meclisin kürsüsüne çıkıp İsrail tehdidiyle ilgili bütün kanıtlarını paylaşması lazım. Benim endişem bu meselenin suni bir gündem olarak köpürtülüp güvenlik kaygılarıyla yitirilen siyasi itibarın geri tahkim edilme çalışmasıdır. Eğer bunu yapmaya kalkan olursa kapalı oturumun tutanaklarını ifşa ederim." dedi.

Gazze'nin ardından Lübnan'da da katliama girişen İsrail'in savaşı tüm bölgeye yayma çabaları sürerken, TBMM de harekete geçti. TBMM, 8 Ekim Salı günü Türkiye'nin de karşı karşıya kaldığı İsrail tehdidi için toplanma kararı aldı. Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi.

ÖZEL: ERDOĞAN, İSRAİL TEHDİDİYLE İLGİLİ TÜM KANITLARI MECLİS'TE PAYLAŞMALI

Oturuma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması gerektiğini belirten Özel, İsrail tehdidiyle ilgili tüm kanıtların paylaşılması gerektiğini vurguladı. Özel, şunları söyledi: "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı meclisin kürsüsüne çıkıp 'bize İsrail yakında saldıracak hedeflerinde Anadolu toprakları biz varız' diyorsa derhal bunun bütün gerekçelerini, bütün kanıtlarını bütün istihbaratını o mecliste paylaşması lazım. Açık bir oturumda bunu yapamayacaktır, kapalı bir oturum olsun dedik bize bilgi verin. Buradaki meclisin toplanıyor olmasını olumlu buluyorum. Ancak o oturuma mutlaka sayın Erdoğan'ın gelmesi gerekiyor.

CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken uyarı: İfşa ederimCHP Genel Başkanı Özgür Özel

"ÇIKSIN VE HER ŞEYİ ORADA ANLATSIN"

İki tane bakan yollayayım onlar bilgi versin işin ciddiyetine terstir. Bakanlar da bilgi verebilir. Bu oturumun 15-20 dakika yarım saat sürme zorunluluğu yok, bir gün bile sürebilir. İlgili bütün bakanlar bilgi versin ama Erdoğan çıksın ve her şeyi orada anlatsın.

"İFŞA EDERİM"

O yüzden devlet ciddiyetine yakışır bir sunum devlet ciddiyetine yakışır bir bilgilendirme bekliyorum. O ciddiyete uygun davranacağım. Ciddiyetsiz davranırlarsa elbette kapalı oturumun tutanakları 10 yıl gizli kalacaktır ama içerikten milletim adına tatmin olmazsam bunu milletimle paylaşırım. İçeriği paylaşmam ama oradaki kandırmacayı paylaşırım.

Benim endişem bu meselenin suni bir gündem olarak köpürtülüp güvenlik kaygılarıyla yitirilen siyasi itibarın geri tahkim edilme çalışmasıdır. Eğer bunu yapmaya kalkan olursa ifşa ederim. Yok bizim bilmediğimiz onların bildiği gerçek güvenlik sorunları varsa bu konuda üstümüze ne düşüyorsa yaparız. Ama yine de bu milletin esas meselelerini konuşmaktan bir adım geri durmayız.

CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken uyarı: İfşa ederimCumhurbaşkanı Erdoğan

TBMM'DE İSRAİL OTURUMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İsrail'in Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum bizim vatan topraklarımız olacaktır.. Netanyahu hayallerine Anadolu'yu da katıyor" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın sözleri sonrası CHP lideri Özgür Özel de TBMM'nin derhal bilgilendirilmesi gerektiğini dile getirmiş, "Bu oturumun kapalı oturum şeklinde yapılmasını önemsiyoruz. Çünkü 'İstihbarat değeri olan bilgiler vardır, onu burada söyleyemem' dedikten sonra bu spekülasyonların önü alınmaz" demişti. Bu çağrının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in İsrail tehdidine ilişkin bilgilendirileceğini duyurdu.

CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim
Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (9)

Hakan Ertem:

İçerde siz ve kardeş partiniz pkk lılar varken birşey anlatmasın. Mümkünse siz çıkın öyle anlatsın.

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Ercan Sevinc:

Böyle devam et asla chp ye oy vermeyecem

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Ahmet Ilçim:

Dünkü bebe!

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HALİL ALKIŞ:

Ha tam CHP bir lider buldu derken ...

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Yasin Şenol:

Bunların derdi vatan falan değil oy peşindeler

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Volkan Cetin:

gelde bunlara güvenerek bilgi ver chp ülkenin milli sorunudur nokta

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Yüksel Kocadağ:

Sitaset dediğin tamda bu ...Özgür Özel adam gibi konuşuyor.

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Orhan Dik :

Kapalı oturumu ifşa edecekmiş tehdide bak. İsrail'e gerek yok ajanlar içimizde. Yani Gazze'de savaşıp bitireceğim diyip halı o sırada yönlendirdiği yerleri de daha sonra bombalayıp, saldırmayacağım 2-3 hedef vuracağım dediği Lübnan'a kara harekatı başlatıp, Türkiye Suriye'yi İsrailden koruyabilecekken, birlikte savaşabilecekken, başbakanını Türkiye bizden çekilsin açıklamasına zorlayan devlet. Bize saldırmayacakmış. Diyorki MİT tırları gibi bunu da ifşa edelim. Devletin gizli ajandası olmasın !

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Düsünür:

Bakiniz. Chp Akp nin yeni yasasini destekliyor. Burada ozerin yapmak istedigi halka guvence verme cabasidir. Biz bir degiliz goruntusunu vermeye calisiyor. Hayir ikinizde yeni anayasayi destekliyorsunuz. Ulkenin guvenligi icin israilin ulkemize dogru gelmemesi yalaniyla yeni anayasayi cikartacaksiniz. Peki yeni anayasada ne var. Soyle diyim yeni anayasada halkin hic bir hakki yoktur onu belirtelim. Yeni anayasa sartmi evet hukumet bunu sarta baglamis artik cunku kuresilciler bunu istiyor. Uzun lafin kisasi iklim kanunu demek kolelik demek. Yedigimiz ictigimiz seyahetlerimize kisitlama gelecek. Kuresilcilerin bize sunmus olduklari seyleri ancak alabilecez. Soracaksiniz nasil takip edecekler diye. 2028 de dijital paraya gecilcek harcalarimiz ordan kontrol edilecek.kisitlama gelecek. Peki dijital paraya gecerlerse ne olur. uretim durut yuzbinler isssiz kalacak. halk kole hayati yasayacak. Peki amac nedir. Nufus sayisini dusurmek. Sifir karbon demek sifir insan demektir. Yeni anayasa.meclisten gecmemeli gecerse. Bugday tanesine dahi muhtac kalacaz

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