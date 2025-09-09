CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'sokak' yanıtı: Hiç tereddüt etmem

CHP'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 4-9 Eylül haftasında düzenlenen etkinliklerin sonuncusu bugün yapıldı. CHP Genel Merkez'inde Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla kapanış resepsiyonu düzenlendi

"KAYYUMLA PARTİYİ YÖNETMEYİ KABUL ETMİYORUM"

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin mahkeme kararlarını uygulamadığı yönündeki açıklamaları da soruldu.

Özel, "Anayasa Mahkemesi kararı herkes için bağlayıcı. İlk önce ona uyacak. Onu tanımıyorum diyen sensin. Şimdi bana asliye hukuk mahkemesinin kararını tanımıyorsun diyorsun. Ben mahkeme kayyumla partiyi yönetmeyi kabul etmiyorum. Benim il başkanım Özgür Çelik. Onunla birlikte partimizi yönetiyoruz" karşılığını verdi.

"SOKAĞA ÇAĞIRMAK İCAP ETTİĞİ GÜN HİÇ TEREDDÜT ETMEM"

Özel, Erdoğan'ın "Sokakların karıştırılmasına müsaade etmeyiz" sözlerine karşı da, "Ben sokaklara kimseyi davet etmedim. Sokak çarşısı yapacağım zaman yaparım. Bunu da Tayyip Erdoğan'a sormam. Ben insanları babaevine davet ettim. Onları sokakta Tayyip Erdoğan bıraktı. İl başkanlığına sokmadı. Sokağa çağırmak icap ettiği gün hiç tereddüt etmem. Gün o gün değil" yanıtını verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Eylül Pazartesi günü akşamı Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Ana muhalefetin eski ve yeni kadroları arasında kızışan koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına zarar vermesine eyvallah demeyeceğiz" demişti. Yargı kararlarının eleştirilebileceğini ancak bu kararların tanınmamasının hukuk devletine açık bir meydan okuma anlamına geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararların gözden geçirilmesi için yasal yollarla ilgili mahkemelere başvurulabileceğini hatırlatmıştı.

Toplumsal huzura da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sokakların karıştırılmasına ve özellikle İstanbullular başta olmak üzere milletimizin huzurunun bozulmasına asla göz yummayız" dedi. Anayasa ve yasalar çerçevesinde hem adli hem de idari süreçlerin sağlıklı bir şekilde işlemesi için üzerlerine düşen tüm sorumlulukları eksiksiz yerine getireceklerini ifade etti.