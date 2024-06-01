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CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu'dur

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teklif ettiklerini belirterek "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında çekişme falan yok" ifadelerini kullandı.

5 Haziran'da düzenlenecek Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayının kim olacağı merak ediliyordu. Kulislerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında adaylık konusunda bir çekişme olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, adaylarının İmamoğlu olduğunu belirterek parti içerisinde bir çekişme olduğu iddialarını yalanladı.

"ÇEKİŞME YOK, ADAYIMIZI İMAMOĞLU'DUR"

Gezi davasında hüküm giyen Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'nın kreş mezuniyetine katılan Özel, yaptığı açıklamada "CHP'de kriz yok, CHP büyük bir başarı elde etti. Biz bütün partilerin temsil edilebileceği bir en esnek dağılımı yapacağız. Elbette çoğunluk CHP'de olacak. Yönetirken geçen sene neredeyse yüzde 98 buçuğunu AK Parti ve MHP'li delegelere verdiler. Herkesin bu ekonomik güçten yararlanmasını sağlayacağız. Türkiye Belediyeler Birliği başkanı adayımız, dünyanın tanıdığı en büyük metropol İstanbul. Bu yüzden bu görevi Ekrem Başkan'a teklif ettik. Mansur Başkan partimizin verdiği kararı destekleriz diyecek olgunlukta davranan biridir. Aralarında bir çekişme, rekabet yok. Adayımız sayın Ekrem İmamoğlu'dur" ifadelerine yer verdi.

CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu'dur

YAVAŞ'A DA GÖREV VERİLECEK

Açıklamasının devamında Yavaş'a da bir görev verileceğini ifade eden Özel, "Mansur Başkan'ın da Tarihi Kentler Birliği var. Öyle bir görev noktasını kendisine teklif ettik. Onu da orada görevlendireceğiz" dedi.

SEÇİM 5 HAZİRAN'DA

Türkiye Belediyeler Birliği, son 20 yılda AK Partili başkanlar tarafından yönetildi. Yerel yönetimlerdeki çoğunluğun 31 Mart seçimleri ile birlikte CHP'ye geçmesiyle birlikte de bir değişim yaşanması bekleniyor.

CUMHUR İTTİFAKI'NDAN BELİRSİZLİK VAR

Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığı seçimlerinde Cumhur ittifakının aday çıkarıp çıkarmayacağı ise henüz belli değil. 21 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği meclis üyesi seçiminde CHP'nin blok listesi 835 oyla seçilmiş, AK Parti ise 621 oy almıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş Özgür Özel Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Delololiko:

Zaten mansuru hiç sevmiyorlar, ancak mansur yaranmak için elinden geleni yapıyor zavallım. Arafta kalmış

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Ata_Mete:

Mansur başkan basit işlerin adamı değil,halkımızın cumhurbaşkanı adayıdır!

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Habil kökcü:

Çok isabetli açıklama ama eksik Cumhur adayımız da Ekrem başkandır de ve derhal seçim de olsun bitsin.Gönüllerde taht kur.

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Habil kökcü:

2023 te başlayan değişim mevsimi 2025 te tamamlanacak ve Türkiye şahlanışı başlayacak. Hızlı toparlanma ve mültecilerin gitmesi vs. hallolacak

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Adem Bilican:

Ekremin uşağı özgür...

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