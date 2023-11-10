Yargıtay'ın AYM'ye yönelik hamlesi kamuoyunda büyük tartışma yaratırken, Anayasa Mahkemesi önünde açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel dikkat çeken ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili yorumlarına tepki gösteren Özel, "Sen Anayasanın hükmünü değiştirecek güçte değilsin, millet bu yetkiyi vermedi. Sen o yüzden darbecisin, bu bir darbe girişimidir" diye konuştu.

CHP lideri Özel'den AYM önünde çok sert sözler: Erdoğan sen bir darbecisin, bu bir darbe girişimidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBB'nin çağrısıyla avukatların Sıhhiye'den başlattığı yürüyüşe destek verdi. Anayasa Mahkemesi önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yargıtay'ın AYM hamlesiyle ilgili sözlerine tepki gösteren Özel, "Sen Anayasanın hükmünü değiştirecek güçte değilsin, millet bu yetkiyi vermedi. Sen o yüzden darbecisin,bu bir darbe girişimidir" dedi.

ANAYASA MAHKEMESİ ÖNÜNDE KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması ile ilgili Anayasa Mahkemesi önünde açıklama yaptı.

"ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE BİR KALKIŞMAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Özel şu ifadeleri kullandı; "Cumhurbaşkanının dün uçakta kullandığı ve bugün sabah 10'a kadar ambargolu olan ifadeler bir yargı kriziydi. Ama bugün sabah 10'da Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını duyduktan sonra bunun Erdoğan liderliğinde anayasal rejimin ortadan kaldırılması ve bir kalkışmayla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Sen Anayasanın hükmünü değiştirecek güçte değilsin, millet bu yetkiyi vermedi. Sen o yüzden darbecisin,bu bir darbe girişimidir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan dönüşü uçakta yaptığı açıklamalarda "Her şeyden önce Yargıtay'ın bir yüksek mahkeme olduğunu herhalde kimse inkar edemez. Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi. Bu da bizi ciddi manada üzmektedir. Şu an itibarıyla Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez" ifadelerini kullanmıştı.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ DAHİL GEREKEN NEYSE YAPACAĞIZ"

Bu açıklamalardan 2 saat sonra Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki krize ilişkin yeni bir açıklama yapan Erdoğan, "Gerekirse anayasa ve yasa değişiklikleri dahil tüm yöntemleri kullanarak, tekrar böyle bir tartışmanın ortaya çıkmaması için gerekenleri yapacağız" ifadelerini kullanarak yargıda yaşanan krizin çözümü için yeni anayasayı işaret etmişti.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay, Türkiye tarihinde bir ilke imza atmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Davası'nda tutuklandıktan sonra TİP'ten milletvekili seçilen Can Atalay hakkında hak ihlali olduğunu belirtip tahliye edilmesi yönünde karar veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. AYM'nin Anayasa'yı ihlal ederek yetkisini aştığını, Yüksek Mahkeme'nin kararına uyulmaması gerektiğini belirten Yargıtay, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için de TBMM'ye bildirimde bulunmuştu.