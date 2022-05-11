CHP lideri Kılıçdaroğlu sığınmacılarla ilgili son 11 yılı paylaştı: Suçlu Erdoğan ve Avrupa ülkeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemizdeki mültecilerle ilgili yaptığı "Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmadık ve kovmayacağız." açıklamasının yankıları sürerken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan cevap niteliğinde açıklama geldi.

"SIĞINMACILAR KONUSUNDA NETİM, GİDECEKLER"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili son 11 yılda verdiği demeçlerin videosunu yayınladı. Açıklamasında "Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim" diyen Kılıçdaroğlu, "Gidecekler. Bu konunun suçluları Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Ülkeleridir. Onların alavere dalavereleridir. Biz, muhalefete muhalefet olmayız. Bizim mücadelemizin muhatapları çok nettir." ifadelerine yer verdi.