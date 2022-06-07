CHP lideri Kılıçdaroğlu, grup toplantısından Erciyes Üniversitesi öğrencilerine seslendi: Tek tek alınlarından öpüyorum - Haberler

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun gündem maddeleri arasında Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin öğrencileri de vardı.

"TEK TEK ALINLARINDAN ÖPÜYORUM"

Bahar Şenlikleri'nde İzmir marşını okuyan gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Artık hiçbir yer kale değildir, her yerde, her ortamda CHP vardır, göreceksiniz Kayseri'de, Konya'da, 81 ildeki tüm vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. O şenliğe katılıp İzmir Marşı'nı okuyan bütün Kayserili gençlerin tek tek alınlarından öpüyorum. İyi ki varsınız. Onlar emin olun Türkiye Cumhuriyetini büyütecek olanlardır" dedi.

"BİZİ RAHATLIKLA ELEŞTİREBİLECEKSİNİZ"

Kılıçdaroğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "TC devletine itibar kazandıracak olanlardır. Biz onların her türlü haklarını koruyacağız. O gençlere yine sesleniyorum. İktidar değiştiğinde tweet atarsam başım belaya girer mi diye sakın düşünmeyim. Bizim iktidarımızda bizi rahatlıkla eleştirebileceksiniz. Her gencimiz düşüncesini özgürce ifade edecek, bunun sözünü veriyorum."

"CHP ARTIK ESKİ CHP DEĞİL"

Bize katılın derken çiftçileri üreticileri taksiciyi herkesi istiyorum ama muhafazakar genç kadınların da bize katılmasını istiyorum. muhafazakar genç kadın kardeşlerim size de iki çift lafım var. Bunların ne yaptığını biliyorsunuz. Gezi olayları dolayısıyla bu ülkenin kadınlarına nasıl hakaret edildiğini biliyorsunuz. Yarın döner bunlar size de hakaret eder. Ama biz şuna inanırız cennet anaların ayakları altındadır. Ve kadına saygı duyarız. Efendim CHP diyecekler bize hep CHP'yi kötülediler diyecekler şuna inanmanızı isterim; CHP eski CHP değil, siz de eski siz değilsiniz. Artık beraberiz artık birlikteyiz aynı değerleri savunuyoruz."