CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığına yorulan sözleri hakkında ilk kez konuştu: Adaylık açıklaması değil, manifesto

Muhalefet partilerinin 2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstereceği iddiası, siyaset kulislerinde en güçlü seçeneklerden biri olarak yer alıyor. Nitekim CHP liderinin önceki grup toplantısındaki "Ya benimle olun, ya da önümden çekilin" sözleri de Cumhurbaşkanı adaylığına yoruldu.

KONU HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Kılıçdaroğlu, günlerden bu yana tartışılan konu hakkında ilk kez konuştu. Sözcü'den Ruhat Mengi'ye değerlendirmelerde bulunan CHP lideri, çok konuşulan sözleriyle ilgili, "Bu çok kısa, içi dolu dolu bir manifesto. Bu manifestonun tarihsel değeri var, aynı zamanda Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu da gösteriyor ve bu manifesto aynı zamanda sağduyulu bütün insanların hangi partiden olursa olsun göreve davet edilmesi manifestosudur" dedi.

"ADAYLIK AÇIKLAMASI DEĞİL, BİR MANİFESTO"

Kılıçdaroğlu, "Bütün vatandaşlarımızın bana katılmalarını istiyorum çünkü bana katıldıkları zaman şunu söylüyorum; onlara daha güzel, herkesin iş güç sahibi olduğu, daha uygar, itibarı olan, demokrasisi gelişmiş bir Türkiye, 5'li çetelere çalışan değil kendi halkına hizmet eden bir iktidar vaat ediyoruz. Bana katılmayacaksanız yolumuzdan çekilin çünkü biz iktidara yürüyoruz. Bir adaylık açıklaması değil, bu bir manifesto" ifadelerini kullandı.

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