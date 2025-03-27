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CHP'li Zeybek'e Silivri Cezaevi önünde tepki: Yüzüne tükürülecek adam sensin

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, tutuklanan İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için gittiği Silivri Cezaevi'nde aracına binerken bir partilinin tepkisiyle karşılaştı. Partili, "Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yüzü tükürülecek adam' diye sabah programında yayın yapıyor aklı sıra. Sen kimsin? Yüzüne tükürülecek adam sensin" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile görüştü. Zeybek gazetecilerin sorularını yanıtlamak için kamera karşısına geçtiği esnada bir vatandaşın, "Sen bugün AK Parti'ye hizmet eden bir adamsın" şeklinde tepkisiyle karşılaştı. Zeybek'e cezaevi önünde partililerin gösterdiği tepkinin görüntüleri ortaya çıktı.

"YÜZÜNE TÜKÜRÜLECEK ADAM SENSİN"

Zeybek aracına binerken öfkeli vatandaş şu ifadeleri kullandı: "Kılıçdaroğlu'nu size yem ettireceğimizi mi sanıyorsunuz? Toplumun karşısına çıkabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Buralara siz getirdiniz bunu. Paçavraya çevirdiniz CHP'yi. Kendisi Sarıyer'de ilçe başkanı olarak kayyum olarak atanmıştı. Arkadaşlar Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yüzü tükürülecek adam' diye sabah programında yayın yapıyor aklı sıra. Sen kimsin? Yüzüne tükürülecek adam sensin. Şaban Sevinç sana sesleniyorum. Kaç para maaş aldın? Murat Ongun sana kaç para verdi? İşte önümüzdeki süreçte bunların hesabını vereceksiniz. Şantiye şefleri tarafından CHP esir alınmış durumda. CHP tarihi bir partidir. CHP'yi kimse kendi çıkarları doğrultusunda kullanılamaz"

CHP'li Zeybek'e Silivri Cezaevi önünde tepki: Yüzüne tükürülecek adam sensin
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Yolsuzlukla suçlanan yargılanan her siyasisi meydan da kurtaracak olursak o zaman bu belediye başkanlarının hepsi de yolsuzluk için fırsat sunmuş olmazmıyız.

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Haber Yorumlarıözen66:

İşte Gerçek Mustafa Kemalci

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Haber Yorumlarıalperen84:

daha çok birbirinizi yiyeceksiniz

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

yaptıkları en iyi şey: kargaşa çıkarmak

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