CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolilerinin üzerine fotoğrafını bastırması ve dağıtım anlarını paylaşması, yardımların gösterişe dönüştürüldüğü yönünde eleştirilere neden oldu.
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri dağıttı.
- Veli Ağbaba, yardım kolilerinin üzerine kendi fotoğrafını bastırdı ve yardım anlarını sosyal medyada video olarak paylaştı.
- Veli Ağbaba'nın yardım kolileri ve paylaşımları kamuoyunda tartışma yarattı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıttığı yardım kolileriyle gündeme geldi. Ağbaba'nın kolilerin üzerine kendi fotoğrafını bastırması ve yardım anlarını sosyal medya hesaplarında video olarak paylaşması kamuoyunda tartışma başlattı.
YORUM BOMBARDIMANINA TUTULDU
Büyük tepki çeken olayla ilgili "Bir kerede hayıriçin yapılan işi gösterme uğraşında olunmasa ne güzel olur", "Kötü bir görüntü olmuş", "Bir elin verdiğini diğer el bilmemeli. İktidarı muhalefeti aynı. Sonumuz ne olacak bilmiyorum", "Al birini vur ötekine", "Parasını cebinden vermişse mantıklı, değilse ayıp etmiş" şeklinde yorumlar yapıldı.