CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolilerinin üzerine fotoğrafını bastırması ve dağıtım anlarını paylaşması, yardımların gösterişe dönüştürüldüğü yönünde eleştirilere neden oldu.

  • CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri dağıttı.
  • Veli Ağbaba, yardım kolilerinin üzerine kendi fotoğrafını bastırdı ve yardım anlarını sosyal medyada video olarak paylaştı.
  • Veli Ağbaba'nın yardım kolileri ve paylaşımları kamuoyunda tartışma yarattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıttığı yardım kolileriyle gündeme geldi. Ağbaba'nın kolilerin üzerine kendi fotoğrafını bastırması ve yardım anlarını sosyal medya hesaplarında video olarak paylaşması kamuoyunda tartışma başlattı.

YORUM BOMBARDIMANINA TUTULDU

Büyük tepki çeken olayla ilgili "Bir kerede hayıriçin yapılan işi gösterme uğraşında olunmasa ne güzel olur", "Kötü bir görüntü olmuş", "Bir elin verdiğini diğer el bilmemeli. İktidarı muhalefeti aynı. Sonumuz ne olacak bilmiyorum", "Al birini vur ötekine", "Parasını cebinden vermişse mantıklı, değilse ayıp etmiş" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Dün akp yeleği ile yardım dağıtan Çin içişleri bakanıydı galiba

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMusa er:

böyle hayirmi olur, oy garantidide isteseydi?

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamOsmanli:

ne biçim ego bu ya?! bunlar millet için değil, kendikeri için yaşıyor. işin gücünüz Show ve artistlik!

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdamin biri:

Niye AKP liler yardım yapsın onlarda etiket yapsın

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSEZAİ KUŞ:

Birde Malatyalılara sorun ne düşünüyorlar.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

