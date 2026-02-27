CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıttığı yardım kolileriyle gündeme geldi. Ağbaba'nın kolilerin üzerine kendi fotoğrafını bastırması ve yardım anlarını sosyal medya hesaplarında video olarak paylaşması kamuoyunda tartışma başlattı.

YORUM BOMBARDIMANINA TUTULDU

Büyük tepki çeken olayla ilgili "Bir kerede hayıriçin yapılan işi gösterme uğraşında olunmasa ne güzel olur", "Kötü bir görüntü olmuş", "Bir elin verdiğini diğer el bilmemeli. İktidarı muhalefeti aynı. Sonumuz ne olacak bilmiyorum", "Al birini vur ötekine", "Parasını cebinden vermişse mantıklı, değilse ayıp etmiş" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte o anlara ilişkin kareler;

