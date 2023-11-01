CHP'li vekillerden gazeteci tutuklamasıyla ilgili açıklama
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CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve CHP Ankara Milletvekili Onur Konuralp, gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanması üzerine basın açıklaması yaptı. Suiçmez, tutuklamanın siyasi bir karar olduğunu belirtirken, Konuralp ise Şardan'ın gazetecilik ilkelerine uygun hareket ettiğini vurguladı.
Gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasının ardından T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve CHP Ankara Milletvekili Onur Konuralp basın açıklaması yaptı.
'TUTUKLAMA KARARI SİYASİDİR'
CHP'li Suiçmez, Türkiye'de artık adaletin koktuğunu belirtti. Alınan tutuklama kararının hukuki olmadığını söyleyen Suiçmez, Alınan karar, siyasi bir karardır. Artık Türkiye'de yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu söylemek mümkün değildir dedi. CHP'li Konuralp ise tutuklanan gazeteci Tolga Şardan'ın gazeteciliğin evrensel ilkelerine uygun olarak mesleğini yürüttüğünü belirtti. (DHA)