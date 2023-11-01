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CHP'li vekillerden gazeteci tutuklamasıyla ilgili açıklama

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve CHP Ankara Milletvekili Onur Konuralp, gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanması üzerine basın açıklaması yaptı. Suiçmez, tutuklamanın siyasi bir karar olduğunu belirtirken, Konuralp ise Şardan'ın gazetecilik ilkelerine uygun hareket ettiğini vurguladı.