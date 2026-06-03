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CHP Grup Başkanı Özel, partisinin milletvekilleri Altay, Öztunç ve Erol ile görüştü

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Erol, 'Görüşüyoruz' derken Altay, 'Siyaset müzakere işidir' dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile görüştü.

CHP Genel Merkezinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen 3 milletvekili, daha sonra TBMM'ye gelerek Özel ile de görüştü.

Özel'in makamında yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gürsel Erol, "Sonuç var yok anlamında bir değerlendirme yapmak doğru değil. Görüşüyoruz." dedi.

Engin Altay ise "Görüşmeler devam edecek mi?" sorusuna, "Siyaset müzakere ve münakaşa işidir arkadaşlar." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı
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