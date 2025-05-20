CHP'li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu'nu terk etti

CHP'li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu'nu terk etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
CHP'li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu'nu terk etti
Haber Videosu

TBMM'de HSK üyelerinin belirleneceği seçimler öncesinde kriz yaşandı. Geçtiğimiz hafta toplanan Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda AK Parti milletvekilleri tarafından ad çekme yöntemi yerine 'tekrar oylama' talep edilmesinin hukuki olmadığını savunan CHP'li milletvekilleri, Genel Kurul'da yapılacak seçime de katılmayacaklarını belirterek salonu terk etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerinin belirleneceği seçim öncesi kriz meydana geldi.

CHP'Lİ VEKİLLER GENEL KURULU TERK ETTİ

Geçtiğimiz hafta toplanan Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'da AK Parti milletvekilleri tarafından ad çekme yöntemi yerine 'tekrar oylama' talep edilmesinin hukuki olmadığını savunan CHP'li milletvekilleri, Genel Kurul'da yapılacak seçime de katılmayacaklarını belirterek salonu terk etti.

CHP grubu, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu'nu terk etti

ÖZEL "ANAYASA'YA KARŞI YAN KESİCİLİK TEŞEBBÜSÜDÜR" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, HSK üyelerinin belirleceği seçim sürecinin tam bir hukuksuzluk örneği olduğunu belirterek, "Anayasa'ya karşı bir yan kesicilik teşebbüsüdür" demişti.

CHP grubu, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu'nu terk etti

"ANAYASA MAHKEMESİ'NE YARIN BAŞVURUDA BULUNACAĞIZ"

Özel, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "HSK ile ilgili mesele tam bir hukuksuzluk meselesi. Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bugün HSK seçimi sonlandığında, yarın başvuruda bulunacağız, 'yürütmeyi durdurma' talepli bulunacağız. Şu kadar açık: Anayasa diyor ki 'İlk turda nitelikli çoğunluk aranır. İkinci turda daha düşük bir nitelikli çoğunluk aranır. Bunlar sağlanamazsa üçüncü turda en çok oyu almış adaylar arasında kura çekilir.' Olmayan bir üçüncü tur oylaması icat ederek yani ilk iki turda nitelikli çoğunluğu sağlayamayan AKP, üçüncü turda olmayan bir oylama icat edip, kendi MHP ile birlikte 30 olan oyunu 15-15 ikiye bölüp kuraya girecek iki adayı da AKP'ye yakın, onların desteklediği adaylara dönüştürmeye çalışacak 'bir şeytanlık' demeyeyim; bir cüretkarlık, bir tenezzül, bir yankesicilik teşebbüsü. Anayasa niye nitelikli çoğunluk istiyor? 'Anlaşamazsam kuraya sokarım' diyor ki anlaşmaya zorluyor. Bu utanmazlığın bugün Genel Kurul'da arkadaşlar tarafından ifade edileceği, yarın da AYM'ye taşınacağı... Anadolu'nun herhangi bir köy kahvesinde, herhangi bir pazar yerinde, dolmuş durağında, herhangi bir işçi otobüsünde; Anayasa'yı oku, AKP, MHP'nin yapmaya çalıştığına bak, bunun cevabı Anadolu'da 'Yuh artık.' Anayasa 'Bir oylama, iki oylama, baktın olmadı kura' diyor. 'Bir kere daha oylayalım, biz oyları ikiye bölelim, en çok oyu alan iki aday bizden olsun.' Anayasa'ya karşı başvurulan bu hile falan değil; bu yan kesicilik, bu utanmazlık. Bugün Meclis'te o görüşülüyor."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı

Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
Bu kadarına da pes! Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti

Sıradan vatandaş sanılmaktan korkan biri daha! Yaptığı rezilliğe bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Engin: Taraftar anket yapsa Fenerbahçe'nin hocası o olur

Sinan Engin: Bir anket yapılsa Fenerbahçe'nin yeni hocası o isim olur
Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi

Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı

Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.