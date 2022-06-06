CHP'li vekiller, Ardahan Belediyesini ziyaret etti - Haberler

Saha çalışmaları çerçevesinde Ardahan'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mahir Polat ile Muğla Milletvekili Burak Erbay, Belediye Başkanı Faruk Demir'i makamında ziyaret etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Atalay'ın da yer aldığı ziyarette, Ardahan'ı bambaşka bir kimliğe büründüren Başkan Demir'in başarılı çalışmaları ele alındı.

Başkan Demir'in hizmetleri övgü topladı

CHP Ardahan İl Başkanlığınca düzenlenen basın toplantısına katıldıktan sonra Belediye Başkanı Faruk Demir'i ziyaret eden İzmir Milletvekili Mahir Polat ve Muğla Milletvekili Burak Erbay'a, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Atalay, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Ersan Özsoy, Yüksek Disiplin Kurulu Genel Sekreteri Avukat Sezgin Kaya, Ankara İl Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Canip Kara, İlçe Belediye Başkanları ile diğer partililer eşik etti. 1 saat süren ziyaret çerçevesinde Başkan Demir, gerçekleştirdiği çok sayıda yatırım ve projeleri hakkında CHP'li heyete bilgi verdi. Uzun süren keyifli sohbetin ardından belediye binasından ayrılan grup, daha sonra Bungalov evler ve yakında hizmete girecek olan modern şehirlerarası otobüs terminalini gezdi. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Politika