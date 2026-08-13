Haberler

CHP'li vekile taciz iddiasıyla dayak

CHP'li vekile taciz iddiasıyla dayak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, dün gece Edirne’de bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla tekme tokat dövüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, dün gece Edirne'de bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla tekme tokat dövüldü. Evde bulunanlar tarafından cep telefonuna kaydedilen olayın ardından tarafların karşılıklı şikayetçi olduğu öğrenildi.

İddiaya göre, CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan, Edirne'deki bir evde bir araya geldiği şahıslarla tartışmaya başladı. Yazgan'ın evdeki kadınlara tacizde bulunduğu iddiasıyla başladığı öne sürülen tartışma bir süre sonra alevlendi. Evde bulunan bir bayan ve bir erkek, Yazgan'a küfürler ederek vurmaya başladı. İçkili alem sonrası adeta meydan dayağı yiyen CHP'li vekil, elleriyle kendini korumaya çabaladı. Yaşananlar, evde bulunanlar tarafından cep telefonuna kaydedilirken, olayın ardından tarafların karşılıklı şikayetçi olduğu öğrenildi. CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan'ın, darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu, karşı tarafın ise Yazgan hakkında taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tarafların ifadelerinin alındığı ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi! 1 saat 40 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmralı heyeti ile görüştü! İşte masadaki konular
CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a taciz iddiasıyla dayak

CHP'li vekil taciz iddiasıyla tekme tokat dövüldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Bakan Çiftçi'nin 'Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti' dediği dev merkez

İşte Bakan Çiftçi'nin "Almanya’dan yönetecekti" dediği dev merkez
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu

Savaşın ateşi yeniden harlandı! İki tarafta da bilanço ağır
Ankara'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Başkent'te korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın oğlundan gururlandıran haber!

Babasının izinden gitti! Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi
Vlahovic'in beş eskortla otelde yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı

Yıldız ismin beş eskortla yakalandığı görüntüler yeniden gündemde
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti