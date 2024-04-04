CHP'nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan'da seçimlerin yenilenmesi kararı

Ardahan İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart'ta kent genelinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ardahan adayı Faruk Demir, "Karar kesinleşmiş değil. Yarın İl Seçim Kurulu'na itiraz edeceğiz. İtirazların somut hiçbir dayanağı yok. Olur da İl Seçim Kurulu da aynı yönde karar verirse bu kez Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuracağız" dedi.

AK PARTİ ADAYI 174 OY FARKLA KAYBETTİĞİ SONUÇLARA İTİRAZ ETTİ

31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da AK Parti ve AK Parti arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Sandıkların yüzde yüzünün açılmasının ardından CHP'nin adayı Faruk Demir yüzde 45.06, AK Parti'nin adayı Yunus Baydar ise yüzde 43.51 oy aldı.

AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar, CHP'li Faruk Demir'in 174 oy farkla kazandığı seçim sonuçlarına itiraz etti. Demir, İlçe Seçim Kurulu'na seçimin yenilenmesi ya da sandıkların tekrar sayılması için müracaat etti.

İL SEÇİM KURULU'NDAN SEÇİMLERİN YENİLENMESİ KARARI

Ardahan İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart'ta kent genelinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verdi.

FARUK DEMİR: KARAR KESİNLEŞMİŞ DEĞİL

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Faruk Demir, "Bu karar kesinleşmiş değil. Yarın İl Seçim Kurulu'na itiraz edeceğiz. İtirazların somut hiçbir dayanağı yok. Bu durum, tıpkı Mart 2019'daki İstanbul seçimlerine yapılan itiraza benziyor. Olur da İl Seçim Kurulu da aynı yönde karar verirse bu kez Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuracağız"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ardahan adayı Faruk Demir

BBP'NİN KAZANDIĞI BELDE DE İTİRAZ

Büyük Birlik Partisi adayının 21 oy farkla kazandığı seçimde usulsüzlük olduğu iddiasıyla ilçe seçim kuruluna itiraz yapıldı.

31 Mart yerel seçiminin en ilginç seçim bölgelerinden biri Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Köprülü Beldesi oldu. Büyük Birlik Partisi adayı Mustafa Yıldırımcı'nın yüzde 22,83 oy oranı ile kazandığı seçimlerde AK parti adayı Yücel Akkoç ile CHP adayı Yüksel Bozkurt aynı sayıda oy alarak yüzde 20,89 oy oranına ulaştı. Bunları sırasıyla Yeniden Refah Partisi adayı Emirhan Sarıkaya yüzde 17, Deva adayı Erol Özkurt yüzde 16 ile takip etti.

Ancak BBP adayının sadece 21 oy farkla kazandığı seçimlere hem AK Parti hem de CHP adaylarından itiraz geldi ve dilekçeler ilçe seçim kuruluna sunuldu. CHP adayı Yüksel Bozkurt'un iddiası beldedekibir okulda seçim kabinine yaşlı ve okuma yazma bilmeyen seçmenlere yardım için yakınlarının girmesine izin verilmesi, bir diğer okulda ise izin verilmemesine ilişkin.

Yapılan açıklamaya göre BBP adayının oyların büyük çoğunluğunu aldığı okulda yaşlı ve okuma yazma bilmeyen seçmenlere yardımcı olundu sandıktan hiç geçersiz oy çıkmadı. Ancak CHP ve AK Parti adaylarının yoğun oy aldığı sandıklarda bu duruma izin verilmedi ve 90'a yakın geçersiz oy sayıldı.

İlçe seçim kurulunun seçim ile ilgili vereceği karar merakla bekleniyor.