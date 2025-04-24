CHP'li Vekil Karaoba: Deprem İçin Hazırlıklı Olmalıyız

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, kamu kurumlarının deprem gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, "Önlem almak zorundayız, hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Karaoba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Depremlerin öngörülemez olduğunu söyleyen Karaoba, her zaman hazırlıklı olmanın önemine dikkati çekti.

Karaoba, Uşak'ta olası depremlerin kayıplarını azaltmak amacıyla stratejiler geliştirmek için geçmişte soru ve araştırma önergeleri verdiğini ancak yanıt alamadığını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na "2023 depreminden sonra zarar gören ulaşım ağı ve havaalanları"na ilişkin soru yönelttiklerini belirten Karaoba, cevap alamadıklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a da "Uşak'ta ve ilçelerinde, orta ve büyük şiddetteki depremlerde yıkılma tehlikesi belirlenen bina sayısı kaçtır?", "Bu binaların yıkımı ve güçlendirilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar nelerdir?" gibi sorular yönelttiğini ancak yine yanıt alamadığını ifade etti.

Karaoba, kamu kurumlarının deprem gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayarak, "Önlem almak zorundayız, hazırlıklı olmalıyız." dedi.