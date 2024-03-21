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CHP'li vekil Engin Altay, "Benim çırağımdı" diyerek Özgür Özel'i kürsüye çağırdı

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CHP Sinop Milletvekili Engin Altay, Sinop mitingi öncesi yaptığı konuşmada partisinin Genel Başkanı Özgür Özel'i "Benim çırağımdı" diyerek kürsüye çağırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Sinop'ta İskele Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Özel'in hitabı öncesi kürsüde konuşan CHP'li vekil Engin Altay'ın sözleri ise dikkat çekti.

CHP'li vekil Engin Altay, 'Benim çırağımdı' diyerek Özgür Özel'i kürsüye çağırdıCHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Sinop Milletvekili Engin Altay

"BENİM ÇIRAĞIMDI" DİYEREK ÖZGÜR ÖZEL'İ KÜRSÜYE DAVET ETTİ

Engin Altay, konuşmasında Özgür Özel'in bir zamanlar CHP'de Grup Başkanvekilliği yaptığını, şimdi ise Genel Başkan olduğunu belirterek, "Düne kadar benim kardeşim, hatta benim çırağım sayılabilecek Özgür Özel'e 'hoşgeldiniz' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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