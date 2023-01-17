CHP'li vekil, canlı yayında İmamoğlu'nu topa tuttu: Rol çalarak ivmeyi değiştirmeye çalışması etik değil

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Fox TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programına katıldı. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Abdüllatif Şener, isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

"PARTİNİN BELEDİYE BAŞKANLARININ ROL ÇALMASI ETİK DEĞİL"

Bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanı adayı olmasını istemesi durumunda nezaket gösterilmesi gerektiğini belirten CHP'li Abdüllatif Şener, şunları söyledi: "Bir partinin genel başkanı adaylık noktasında güçlü sinyaller veriyorsa nezaket göstermek lazım. Partinin belediye başkanlarının rol çalarak ivmeyi değiştirmeye çalışmaları etik değil ve partisine güvenmemesi anlamına gelir."

"EN ÖNEMLİ ADAY KILIÇDAROĞLU'DUR"

Şener,"Altılı masanın adayını şubat ayında öğreneceğiz sanırım, peki aday kim?" sorusuna, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı ile alakalı yoğun bir sinyal veriyor. Henüz resmi olarak açıklanmadığı için böyle söylüyorum, en önemli aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur." yanıtını verdi.

"BU OMUZLAR BÜTÜN YÜKLERİ TAŞIR"

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimaliyle ilgili geçtiğimiz haftalarda şu açıklamayı yapmıştı: "Gururla ve keyifle bu kente hizmet ediyorum. Ama şunu da söylüyorum; bu sürece kendini adamış biri olarak memleketin iyileşmesi adına 86 milyonu eşit gören devlet yapısı olması adına bu omuzlar bütün yükleri taşır. İstediğin yorumu yap. Milletimizin duyguları buna karar verir. Ben kendini adamış Ekrem İmamoğlu olarak, İstanbul'un en fazla oy olarak seçilmiş başkanı olarak bana öyle geliyor ki bu omuzlar bütün yükleri taşır."