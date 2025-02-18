CHP'li Vekil Aylin Yaman: Sağlık Çalışanları Üzerine Binen Yük Taşınamaz Hale Geldi

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, sağlık çalışanları üzerine binen yükün artık taşınamaz hale geldiğini, temel sorunun sistem ve zihniyet sorunu olduğunu iddia etti.

Yaman, CHP'li bir grup milletvekiliyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki sağlık sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin 2002 yılında başlattığı Sağlıkta Dönüşüm Programı'nı eleştiren Yaman, yapılan yatırımların kar odaklı olduğunu ve nitelikli sağlık hizmeti ile iyi hekimlik uygulamalarını değil, hasta ve hastalık odaklı bir sistemin teşvik edildiğini savundu.

Son 20 yıl içinde yıllık hekime müracaat eden hasta sayısının yaklaşık dört kat arttığını dile getiren Yaman, "Yoğun hasta trafiğinde çözüm üretemeyen hastaların defalarca ziyareti de eklenince hastaların sağlık kuruluşlarına başvurusu yıllar içinde artmış, günlük 5-10 dakikalık randevularla ortalama 100 hasta bakmaya başlayan hekimler tükenme noktasına gelmiştir. Polikliniklerde çözüm bulamayan ve yığılmaya başlayan hastalar, çözümü acil servislerde aramaya başlamıştır. Tıkanan sistem, sağlık çalışanlarını ve hastaları karşı karşıya getirmiş, sağlıkta şiddeti tırmandırmış, vatandaşları hekimlere ve sağlık çalışanlarına düşmanlaştırmış, üstelik şiddet de cezasız bırakılmıştır." diye konuştu.

Yaman, sağlık çalışanları üzerine binen yükün artık taşınamaz hale geldiğini, temel sorunun sistem ve zihniyet sorunu olduğunu ileri sürdü.

Medyada görünürlüğü olan bazı insanların şiddeti meşru gösteren açıklamalar yaptığına işaret eden Yaman, şöyle konuştu:

"Kendilerini sağlık çalışanlarının sahibi gibi gören hadsiz zihniyetin yaklaşımı, sağlıkta şiddet haberlerinin verilme şekli, şiddet için meşruiyet zemini hazırlamaktadır. Cezasızlık kültürü de şiddeti yaygınlaştırmaktadır. Hepimizi derinden yaralayan bir vekil konuşması, sağlık çalışanına bakışı gözler önüne sermiş, sağlık hizmetini dört duvar bina açmaktan ibaret zanneden yaklaşımı ortaya koymuştur. Kışkırtıcı dil şiddetin ta kendisidir."

Yaman, sağlık hizmetinde altyapı ve fiziki koşulların çok önemli olduğunu ancak hizmet sunumunu değerli kılan esas unsurun insan kaynağı olduğunu kaydetti.

Milletvekili Aylin Yaman, "Tesis açmakla işin tamamlandığını zanneden zihniyet bilmelidir ki esas saygıyı hak eden sağlık çalışanının emeğidir. Emeği görmeyenleri ve şiddeti dilinde, elinde ve zihninde taşıyanları kınıyoruz." dedi.