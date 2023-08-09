CHP'li Vekil, AKP'li Bakanın Dağıttığı Zeytinyağlarını Sorguladı

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e TBMM'de dağıttığı zeytinyağlarıyla ilgili sorular sordu. Kasap, zeytinyağlarının faturası ya da irsaliyesi olup olmadığını ve dağıtılmasının etik olup olmadığını sorguladı.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AKP Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'e TBMM'de milletvekillerine dağıttığı zeytinyağlarıyla ilgili, "Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak milletvekili odalarına dağıttığınız zeytinyağlarını hangi yollarla temin ettiniz? Dağıtmış olduğunuz zeytinyağlarının faturası ya da irsaliyesi var mıdır? Türkiye'nin gözü Akbelen'de yaşanan ağaç kıyımında iken "maden sahalarına atfen gönderdiğiniz bu zeytinyağı bir rüşvet değil midir?" diye sordu.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AKP Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'in milletvekillerine zeytinyağı dağıtmasına ilişkin bugün resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Kasap, Dönmez'e milletvekillerine dağıttığı zeytinyağlarının fatura ya da irsaliyesi olup olmadığını sordu. Kasap, yaptığı açıklamayla Dönmez'e şu soruları da yöneltti:

"DAĞITMIŞ OLDUĞUNUZ ZEYTİNYAĞLARININ FATURASI YA DA İRSALİYESİ VAR MIDIR?"

"Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AKP Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, dün TBMM Genel Kurulu'nun "Akbelen" gündemiyle yaptığı olağanüstü toplantı sırasında, TKİ'nin Ege Linyitleri İşletmesi'ne bağlı Manisa Soma'da üretimi tamamlanmış maden sahalarına dikilen zeytin ağaçlarından elde edildiği yazılan 250 ml zeytinyağını milletvekili odalarına gönderdi. Zeytinyağını kendisine iade ettik ve Akbelen'den vazgeçmeyeceğimizi tüm kamuoyuna duyurduk. Sayın Dönmez'in aşağıda yer alan sorularımıza cevap vermesini istiyoruz.

TKİ'nin faaliyet alanı içerisinde zeytinyağı satışı var mıdır?

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak Milletvekili odalarına dağıttığınız zeytinyağlarını hangi yollarla temin ettiniz?

Dağıtmış olduğunuz zeytinyağlarının faturası ya da irsaliyesi var mıdır? Bu fatura ve irsaliyeyi kamuoyuyla paylaşacak mısınız?

Milletimiz zeytinyağı alamazken iktidar gücüyle hiç ihtiyacı olmayan milletvekillerimize bu zeytinyağlarının dağıtılması etik midir?

Türkiye'nin gözü Akbelen'de yaşanan ağaç kıyımında iken "maden sahalarına atfen gönderdiğiniz bu zeytinyağı bir rüşvet değil midir?"