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CHP'li Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti

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Bolu'da 2019'daki yerel seçimlerde belediye başkanı seçildikten sonra Kur'an-ı Kerim'i öperek göreve başlayan CHP'li Tanju Özcan, yeni döneminin ilk belediye meclis toplantısında da Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.

TANJU ÖZCAN YİNE KUR'AN-I KERİM'E EL BASARAK YEMİN ETTİ

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, mahalli idareler genel seçiminde ilk kez seçildiği 2019 yılında Kur'an-ı Kerim'i öpüp yemin ederek göreve başladı. Başkan Özcan, 5 yıllık görev süresinin ardından 31 Mart'ta yapılan seçimlerde yeniden belediye başkanı seçildi. CHP'li Özcan, yeni döneminin ilk belediye meclis toplantısında Kur'an-ı Kerim'e el basıp yemin etti.

CHP'li Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti

Meclis kürsüsüne çıkarak elini Kuran-ı Kerim'in üzerine koyan Özcan, "Kimseyi kayırmadan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeden yedirmeden, Bolu halkının parasını israf etmeden, ihaleleri şeffaf bir şekilde yapmak suretiyle belediyede şeffaflığı sağlamak üzere ve kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayrılmadan, onun devrimlerine sahip çıkarak önümüzdeki 5 yılda Bolu'yu objektif bir şekilde yöneteceğime Allah'ım, namusum, vicdanım üzerine büyük Türk Milleti ve Bolu halkının önünde yemin ederim" diyerek yemin etti.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Kuran-ı Kerim Tanju Özcan Bolu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

mstfa Uygr:

Başkanım laikliğe aykırı değil mi bu ya ??

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