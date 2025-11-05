Haberler

CHP'li Sarıbal: Tarım Politikaları Yetersiz, Üretim Düşüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında tarım politikalarını eleştirerek, çiftçilerin doğru destekleme olmadığından dolayı üretimden vazgeçtiğini belirtti. Sarıbal, Türkiye'deki kırmızı et tüketim rakamlarının Avrupa ile kıyaslandığında son derece düşük olduğunu vurguladı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, tarım politikalarına yönelik "Doğru destekleme olmadığı, çiftçi ürettiğinden para kazanmadığı için üretimden vazgeçiyor." ifadesini kullandı.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vefatının 19. yılında eski Başbakan Bülent Ecevit'i andı.

Toplumun beslenmesinin yetersiz kaldığını söyleyen Sarıbal, Almanya'da bir şirketin yaptığı araştırmaya değindi. Sarıbal, "Avrupa'da ortalama 50 kilogramın üzerinde kırmızı et tüketilirken Türkiye'de bu rakamın 16 kilogram olduğu yer almış. Bu ülke insanı sofrasında kırmızı et görmüyor. Üzgünüz ama ülkedeki yoksulluk artık bütün dünya tarafından bilinmeye dönük oldu. Kırmızı et yiyemeyen bu halk acaba bitkisel protein alabiliyor mu? Bugün bunlar halkın istediği kadar tüketebileceği noktada değil." sözlerini sarf etti.

Çiftçilerin ve üreticilerin sorunlarını anlatan Sarıbal, tarım politikalarına ilişkin "Doğru destekleme olmadığı, çiftçi ürettiğinden para kazanmadığı için üretimden vazgeçiyor." eleştirisinde bulundu.

Sarıbal, çiftçilerin sorunlarının giderilmesine yönelik önerilerde bulundu.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi soruldu: Yargı ne derse o olur

Ne diyeceği merak konusuydu! Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
Kış ortasında denize girdi! Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı takipçilerini kıskandırdı

Kış ortasında denize girdi! Paylaşımı takipçilerini kıskandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Kılıçdaroğlu'nun ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu

Ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
Selim İmamoğlu'na MASAK raporundaki paralar soruldu! İşte yüklü meblağın kaynağı

Selim İmamoğlu'na MASAK raporundaki paralar soruldu! İşte kaynağı
Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor

Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Van'da çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor

Türkiye'de çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor
Derbiden günler sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran ve yönetiminin taraftarla eğlendiği anlar

Derbiden günler sonra ortaya çıkan görüntü
Ahmet Çakar Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti

Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti
Sekiz yıl sonra geri dönen dizinin tanıtım fotoğrafı tartışma yarattı

Sekiz yıl sonra geri dönüyor! Tanıtım fotoğrafı tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.