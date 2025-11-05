CHP'li Sarıbal: Tarım Politikaları Yetersiz, Üretim Düşüyor

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, tarım politikalarına yönelik "Doğru destekleme olmadığı, çiftçi ürettiğinden para kazanmadığı için üretimden vazgeçiyor." ifadesini kullandı.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vefatının 19. yılında eski Başbakan Bülent Ecevit'i andı.

Toplumun beslenmesinin yetersiz kaldığını söyleyen Sarıbal, Almanya'da bir şirketin yaptığı araştırmaya değindi. Sarıbal, "Avrupa'da ortalama 50 kilogramın üzerinde kırmızı et tüketilirken Türkiye'de bu rakamın 16 kilogram olduğu yer almış. Bu ülke insanı sofrasında kırmızı et görmüyor. Üzgünüz ama ülkedeki yoksulluk artık bütün dünya tarafından bilinmeye dönük oldu. Kırmızı et yiyemeyen bu halk acaba bitkisel protein alabiliyor mu? Bugün bunlar halkın istediği kadar tüketebileceği noktada değil." sözlerini sarf etti.

Çiftçilerin ve üreticilerin sorunlarını anlatan Sarıbal, tarım politikalarına ilişkin "Doğru destekleme olmadığı, çiftçi ürettiğinden para kazanmadığı için üretimden vazgeçiyor." eleştirisinde bulundu.

Sarıbal, çiftçilerin sorunlarının giderilmesine yönelik önerilerde bulundu.