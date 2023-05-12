CHP'li Salıcı: Seçim güvenliği için 563 bin 784 kişi görevlendirdik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, toplam 563 bin 784 kişiyi seçim güvenliği için görevlendirdiklerini söyledi.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri içi CHP'de Seçim Koordinasyon Merkezi oluşturuldu. CHP Genel Başkan Yardımcıları Onursal Adıgüzel, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek, partinin 4'üncü katındaki koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenledi. Salıcı, 4 partinin CHP listesinden seçime girmesi nedeniyle sandıkların başında Millet İttifakı'ndan CHP ve İYİ Partili müşahitlerinin bulunacağını söyledi. Salıcı, "Aynı zamanda 16 ilde iş birliği yapıyoruz. Bu 16 ilin bir kısmında İYİ Parti, CHP'ye destek veriyor. Bir kısmında biz CHP olarak İYİ Parti'ye destek veriyoruz. Dolayısıyla sandık başında görevli bulundurma sorumluluğu, hangi parti o seçim çevresinde seçime giriyorsa sandık o partinin sorumluluğunda bulunuyor. Ama bütün çalışmaları mümkün olduğunca ortaklaştırıyoruz" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de İçişleri Bakanlığı bünyesinde Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) paralel bir yapı oluşturulduğunu savunarak, "İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir yetkisi yok. Bu bir yetki gaspıdır. Açıkça yasalara aykırı. Kanunsuz emir verenler ve bu emirleri uygulayanlar suç işlemiş olur. Ayrıca seçim işlerine müdahale etmek demektir bu. Seçimleri, seçim kurulları ve siyasi partiler birlikte yürütüyorlar yasalarda. İlçe seçim kurullarında, il seçim kurullarında kimlerin görev yapacağı bellidir. Şimdi İçişleri Bakanı valiliklere, kaymakamlıklara yazı yazdırıyor. İlçe Seçim Kurullarında birleştirme tutanakları düzenlenme aşamasında valiliklerden ve kaymakamlıklardan görevlendirmeler yapıyor, yapmak istiyor, buna teşebbüs ediyor. Tabii ki bunların hepsi reddedildi YSK tarafından" ifadelerini kullandı.