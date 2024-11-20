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CHP'li Pala: Sağlık Bakanlığına Verdiğim Soru Önergelerine Yanıt Alamıyorum

CHP'li Pala: Sağlık Bakanlığına Verdiğim Soru Önergelerine Yanıt Alamıyorum
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CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Sağlık Bakanlığına verdiği 100'ün üzerindeki soru önergesine yanıt alamadığını belirterek, devletin yürütme organının Anayasa'ya uygun şekilde cevap vermediğini ifade etti. Pala, sağlık alanındaki sorunları kamuoyuna açıklamaya devam edeceğini söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Sağlık Bakanlığına verdiği yazılı soru önergelerine ya yanıt alamadığını ya da veriye dayalı yanıtların verilmediğini söyledi.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Anayasa'nın 98'inci maddesine göre milletvekillerinin yazılı olarak en geç 15 gün içerisinde yanıtlanmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile bakanlara yazılı soru önergeleri verdiğini söyledi.

Milletvekili olduktan sonra bakanlıklara 100'ün üzerinde soru önergesi verdiğini belirten Pala, "Bunların çoğunluğu Sağlık Bakanlığına verildi. Ancak Anayasa'da bu görev tanımlanmış olmasına rağmen başta Sağlık Bakanı olmak üzere bakanların büyük bir çoğunluğu Anayasa'nın 98'inci maddesine uygun yanıtlar vermiyorlar." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na verdiği yazılı soru önergelerini aktaran Pala, 2019'dan itibaren aşı yapılamayan çocuk sayısı, sağlık çalışanlarına yönelik yemek hizmeti, Bursa'daki hastanelerin fiziki yetersizliği, sağlık çalışanlarının intiharına yönelik tedbirler, bazı sağlık kuruluşlarındaki hastaların kişisel verilerinin ihlal edilmesi ile bazı hastanelerde alınan ücretlerin yüksekliğine ilişkin iddialarla ilgili verdiği yazılı soru önergelerine ya yanıt alamadığını ya da veriye dayalı yanıtların verilmediğini anlattı.

Hükümet yetkililerinin, Anayasa'daki düzenlemeye uygun yanıt verememesinin kabul edilebilir olmadığını ifade eden Pala, "Böyle olduğu zaman milletvekillerinin yürütmeyi denetleme işlemi büyük ölçüde ortadan kaldırılmaktadır. Ama biz bütün olumsuzluklara rağmen sağlık alanında yaşanan sıkıntıları veriye, bilgiye ve gözleme dayalı olarak toplumla buluşturmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
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