CHP'li Pala, Bursa'da planlanan katı atık entegre tesisinin Kayapa'da kurulmamasını istedi

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Bursa'da kurulması gündeme gelen Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi'nin Kayapa'da yapılmamasını talebinde bulundu.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Kayapa'da katı atık entegre tesisi kurulmasının gündeme getirildiğini anımsattı.

"Bu bölgede bir tesis kurulmaması" yönünde bilimsel çalışmalar bulunduğunu anlatan Pala, şu ifadeleri kullandı:

"Bursa'da çok ciddi bir katı atık yönetim sistemine ihtiyaç var. Bu sistem içerisinde elbette yeni bir katı atık depolama tesisine de ihtiyaç var. Bu tesisin Kayapa'da yapılmaması gerektiği son 10 yıldır çeşitli bilimsel raporlarla ortaya konmuş olmasına rağmen halen bunda ısrar edilmiş olması anlaşılır gibi değildir. Buradan Büyükşehir Belediye Meclisindeki üyelerden bu ısrardan vazgeçmelerini ve Bursa'nın 2050 vizyonu ölçeğinde hazırlanan bu 1/100.000 çevre düzeni planına uygun bir yaklaşımla sürecin yönetimine karar vermelerini diliyorum."