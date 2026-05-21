CHP Sözcüsü Emre, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in, açıklamaları sebebiyle Parti Meclisi'nin (PM) ilk toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevkinin karara bağlanacağını bildirdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

MYK gündemine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Emre, partisinin, gençlerin sorunlarının çözümü için hazırladığı "Bütünleşik Gençlik Güvencesi" paketini gençlerin değerlendirmesine sunacaklarını belirtti.

Emre, kaliteli ve sınıf ayrımı olmayan eğitim vurgusu yaparak, CHP Genel Başkanı Özel'in, eğitimle ilgili kamuoyuyla paylaştığı vaatleri tekrarladı.

Konuşmasının devamında en düşük emekli maaşı ve emeklilere verilen bayram ikramiyesinin yetersiz olduğunu savunan Emre, "Emekli ikramiyesinin, en az bir asgari ücret seviyesinde olması lazım." dedi.

"Partimize hiçbir şekilde kimse kara çalamaz"

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin davaya değinen Emre, "Partimize hiçbir şekilde kimse kara çalamaz. Türlü türlü iftiralar atıyorlar ama bunların hiçbiri ispatlanamıyor. Bugün CHP saldırıya uğruyorsa, bu Türk siyasetine yapılan bir saldırıdır. Bu, milli egemenliğin, halk iradesinin sandığa yansımasına, sandıkla değişmesine yönelik saldırıdır." diye konuştu.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in davaya yönelik kamuoyuna yansıyan sözlerini eleştiren Zeynel Emre, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Milletvekilimiz Hasan Öztürkmen'in, 'Butlan gelirse karşılayacağız tavır şu olur' şeklinde butlanı normalleştiren, böyle kumpası sanki olabilirmiş gibi bahsetmesi, bizim açımızdan partimize yönelik bir darbe girişiminden bahsedilmesidir. MYK'de görüştük, PM'nin gündemine alacağız. Kendisinin kesin ihraç istemiyle disipline sevkini PM ilk toplantısında karara bağlayacak."

Sorular

Emre, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, davaya ilişkin, "Yarın mutlak butlan kararı çıkarsa yol haritanız ne olacak?" sorusu üzerine Emre, bunun kendileri için bir gerçekliğinin olmadığını ifade etti.

CHP'li Emre soru üzerine, bu konuda vatandaşların endişesini gördüklerini belirterek, "Evet söylentiler çok ama ben bunun gerçekleşeceğine inanmıyorum, inanmak istemiyorum. Genel Başkanımız da çok güzel ifade etti, 'Butlan gelmez, gelirse de göreceği var.'" sözlerini sarf etti.

Partisinin davada çıkacak karar göre bir B planı olup olmadığı sorulan Emre, şunları dile getirdi:

"İki yıldır yok yere olmayacak bir şey tartışılıyor. Her türlü saldırı, her türlü kumpas karşısında CHP 103 yıllık koca bir çınar, elbette çeşitli hazırlıklarımız var ama bunu şöyle ifade edelim, 'Böyle bir karar verildi, CHP'liler bunu kabul eder, yönetim kabul eder, seçilmişler kabul eder...' Yani böyle bir gerçeklik yok."

Emre, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına destek veren milletvekilleriyle ilgili işlem yapacak mısınız?" sorusunu şöyle cevapladı:

"MYK'de konuştuğumuzda şöyle tabii, bu açıklamalar ve retweet üzerine bir disiplin işlemi olmaz. Orada bizim açımızdan diyoruz yani üzülerek ama yapmak durumundayız, keşke böyle hatalar yapmasalar. Gaziantep Milletvekilimizin yapmış olduğu butlana ilişkin söylemiş olduğu bizim tüzüğümüz gereği disiplin işlemi gerektiren bir şey. Diğer konularla ilgili herhangi bir disiplin yönünde bir görüş oluşmadı yani."

CHP Sözcüsü Emre, "Mutlak butlan kararı çıkmazsa bir bölünme yaşanabilir mi?" şeklindeki soruya da, "Bölünme olmaz. Bu durumda bir bölünme, bir çatlak, bir ayrışma yaşanmaması için son derece sağduyulu, son derece özverili, kapsayıcı, sabırlı bir yönetim anlayışı geliştiriyoruz ve o şekilde yönetiyoruz." yanıtını verdi.