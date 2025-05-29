CHP'li Öztürkmen'den ORMAN YANGINLARI için Uçak Tedariki Eleştirisi

CHP'li Öztürkmen'den ORMAN YANGINLARI için Uçak Tedariki Eleştirisi
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CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, orman yangınları için gerekli olan uçakların tedarik edilememesi nedeniyle eleştirilerde bulundu. THK'nın yangın söndürme uçaklarının satışa çıkarıldığını ve Orman Genel Müdürlüğü'nün kiralama ihalesinin sonuçlandırılamadığını belirtti.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, "Önümüz yaz, ormanlarımız yangın tehlikesiyle burun buruna ancak yangın söndürme filosuna tek uçak katamadılar." dedi.

Öztürkmen, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türk Hava Kurumunun (THK) yangın söndürme uçaklarının "yok pahasına" satışa çıkarıldığını öne sürdü.

Orman Genel Müdürlüğünün de aylar önce yangın söndürme uçağı kiralamak için ihaleye çıktığını belirten Öztürkmen, 6 aydır kiralama ihalesinin sonuçlandırılamadığını iddia etti.

Kiralanacak uçakların 7'sinin satışa çıkarılan THK uçaklarıyla aynı model olduğunu dile getiren Öztürkmen, şöyle konuştu:

"Orman Genel Müdürlüğü aylardır uçak tedarik edemedi. Açtığı iki ihale de iptal edildi. Henüz yeni bir ihale de açılmadı. Orman Genel Müdürlüğü, bir yandan THK uçaklarını ısrarla kullanmıyor ancak THK uçaklarıyla aynı model uçakları kiralamak için milyon dolarlık ihaleler açıyor onu da becerip kiralayamıyor. Önümüz yaz, ormanlarımız yangın tehlikesiyle burun buruna ancak yangın söndürme filosuna tek uçak katamadılar."

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
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