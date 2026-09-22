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CHP'li Öztunç, Manisa Turgutlu'da okul saldırısı sonrası silah yasası istedi

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CHP'li Ali Öztunç, Manisa Turgutlu'da okul yakınındaki silahlı saldırıda yaralanan 11 öğrenciye şifa dileyerek rehber öğretmen açığının kapatılmasını ve bireysel silahlanmaya karşı kanun çıkarılmasını istedi. Öztunç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştirdi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, okullardaki rehber öğretmen açığının giderilmesi ve bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Öztunç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun yakınında düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 11 öğrenciye acil şifalar diledi.

Komisyonun 1 Ekim'de yeni yasama yılının açılmasıyla Manisa'daki olayla ilgili çalışma yapması gerektiğini söyleyen Öztunç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştirdi.

Dün İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen "Okul Güvenliği" konulu toplantıya değinen Öztunç, "Dün akşam saatlerinde 7 bakanlık arasında Okul Güvenliği Protokolü imzalandı, 24 saat geçmedi. Maalesef Manisa Turgutlu'da olay yaşandı. Demek ki yönetemiyorlar, yönetmekten acizler. Bir yaz boyu yattılar. Okullar açıldı, şimdi okul güvenliği tedbiri almaya çalışıyorlar." dedi.

Öztunç, okullarda rehber öğretmen eksikliği bulunduğunu savunarak, "50 bin rehber öğretmen açığı var okullarda, yaklaşık 50 bin öğretmen de atama bekliyor. Türkiye'de bir okulda 500 öğrenciye 1 rehber öğretmen düşüyor. 500'ün üzerine çıktıysa 2. rehber öğretmen atanıyor. Dünyada ise 250 öğrenciye 1 rehber öğretmen düşüyor." diye konuştu.

Bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi gerektiğini belirten Öztunç, "Önüne gelenin evinde silah var. Herkes silah sahibi. Bireysel silahlanmayla ilgili özellikle de kamu görevlilerinin silah sayısının sınırlandırılmasıyla ilgili acilen kanun çıkmalıdır. 60 tabancası olan emniyet müdürü var." ifadelerini kullandı.

CHP'li Öztunç, dizi ve film sahnelerindeki silah, çatışma ve şiddet sahnelerine yönelik yaptırım uygulanmasını istedi.

Kaynak: AA
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