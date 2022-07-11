CHP'li Öztunç: 25 yılın hesabını vermiyorlar, 3 yıllık belediye başkanından hesap soruyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirilere ilişkin "25 yıl yönetenin suçu yok mu? 25 yıl, AK Parti yönetti. 25 yılın hesabını vermiyorlar, 3 yıllık belediye başkanından hesap soruyorlar" dedi.

Kahramanmaraş İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma programına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşması yapacağını, dünya liderlerinin de tebrik için sıraya gireceği yönündeki açıklamasına ilişkin şunları söyledi:

İmamoğlu'nun 3 yıllık belediye başkanı olduğunu aktaran Öztunç, "25 yıl boyunca İstanbul'u yöneteceksin, herhangi bir altyapı yapmayacaksın, herhangi bir çalışma yapmayacaksın, sadece dernekler ve vakıflar üzerinden millete para vereceksin, İstanbul'un parasını millete çaldıracaksın, 25 yıl yatacaksın. İmamoğlu düzeltmeye çalışırken de İmamoğlu'nu suçlayacaksın. 25 yıl yönetenin suçu yok mu? 25 yıl, AK Parti yönetti. 25 yılın hesabını vermiyorlar, 3 yıllık belediye başkanından hesap soruyorlar" ifadelerini kullandı.