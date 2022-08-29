CHP'li Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anketi paylaştı: CHP Türkiye'nin birinci partisi konumunda

2023 seçimlerine bir yıldan daha az bir süre kala tüm partilerde anket çalışmalarına hız vermiş durumda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaşan Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "CHP Türkiye'nin birinci partisi konumunda" ifadesini kullandı. Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, anketlerde AK Parti'yi geçtiklerini ifade etmişti.