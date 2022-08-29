CHP'li Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anketi paylaştı: CHP Türkiye'nin birinci partisi konumunda
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2023 seçimlerine bir yıldan daha az bir süre kala tüm partilerde anket çalışmalarına hız vermiş durumda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaşan Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "CHP Türkiye'nin birinci partisi konumunda" ifadesini kullandı. Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, anketlerde AK Parti'yi geçtiklerini ifade etmişti.
2023 Haziran ayında yapılacak seçimler öncesi tüm partiler anket çalışmalarına hız verirken, CHP kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi.
SON ANKET SONUÇLARINI PAYLAŞTI
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, anket sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özkoç, "Son anket sonuçlarına göre CHP Türkiye'nin birinci partisidir" dedi.
KILIÇDAROĞLU DA AK PARTİ'Yİ GEÇTİKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da önceki gün katıldığı canlı yayında, anketlerde AK Parti'yi geçtiklerini belirterek, seçimlerden birinci parti olarak çıkacaklarını söylemişti.