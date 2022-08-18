CHP'li Özkoç: Fiyat İstikrar Komitesi'ni Merkez Bankası'ndan koparmaya çalıştılar

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali kararına ilişkin, "AKP hükümeti, son olarak Merkez Bankası yetkisinden Fiyat İstikrar Komitesi'ni, Merkez Bankası'nın bağımsızlığını zedeleyecek şekilde, Merkez Bankası'ndan koparmaya çalıştı" dedi.

CHP'li Engin Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özkoç, iptal edilen KPSS oturumlarıyla ilgili, "FETÖ'den bu yana milli eğitim politikanızda değişen hiç bir şey yok. Sorular çalınmaya devam ediyor. Tıpkı FETÖ'nün olduğu zamanlarda olduğu gibi. Çalışkan öğrenciler tekrar sınava girmek zorunda kalıyor. Sınava girecek, diye varını yoğunu çocukları için harcayan aileler, çocuklarını 1 yıl içinde destekleyen insanlar, çocuklarını sınava sokuyorlar. Ondan sonra soruların çalındığı ortaya çıkıyor. Ne değişti? Hiç bir şey değişmedi. FETÖ taktikleri sizin iktidarınızda devam ediyor" dedi.

Özkoç, AYM'nin CHP'nin başvurusu üzerine Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptaline yönelik aldığı kararı değerlendirerek, "AKP hükümeti, son olarak Merkez Bankası yetkisinden Fiyat İstikrar Komitesi'ni, Merkez Bankası'nın bağımsızlığını zedeleyecek şekilde, Merkez Bankası'ndan koparmaya çalıştı. Bunu neyle yaptı? Cumhurbaşkanlığı kararıyla. Neyle yapması gerekirdi? Kanunla. Limanları nasıl sadece kendi yandaşlarına peşkeş çekmek için buradan gelip kanun çıkarttıysa aslında bunu da o şekilde yapabilirdi. Tenezzül etti mi? Etmedi. Gerek duydu mu? Duymadı. 'Ben bunu Cumhurbaşkanlığı kararıyla da yaparım' dedi. 'Meclis neymiş' dedi. 'Bir tek kişi var, onun kararı yeter' dedi. Anayasa Mahkemesi, 'Bu doğru değildir' dedi. Kim başvurdu? CHP. CHP şu anda Türkiye'nin her yerinde. Milletimizle birlikte olacağız, ayrıştırmadan" açıklamasında bulundu.