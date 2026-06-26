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Özgür Özel: Kayyımdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz

Özgür Özel: Kayyımdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde partili gençlerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'daki programı kapsamında Sur ilçesindeki bir otelin bahçesinde partili gençlerle bir araya geldi. Buluşmada gençlerin sorularını yanıtlayan Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak görüşlerini paylaştı.

Seyfettin EKEN-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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