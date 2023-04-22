CHP'li Özel, Kılıçdaroğlu'na saldırı girişimleriyle ilgili konuştu: 7-8 kişilik bir grup devamlı bizi takip ediyordu

Depremin büyük yıkım yaşattığı Adıyaman'a yaptığı ziyarette Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 3 farklı provokasyon girişiminde bulunuldu. Ziyarette yaşananları anlatan CHP'li Özgür Özel, "Güvenlik amirimiz '7-8 kişilik bir grup var, bizi takip ediyorlar' dedi. Biz bir saldırı olmadıktan sonra herhangi bir şey yapmamalarını söyledik. Orada özel görevlendirilmiş provokatörlerin söylediği birkaç söz bizim motivasyonumuzu kırmaz" ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yaşanan saldırı girişimlerini anlatan Grup Başkanvekili Özgür Özel, 7-8 kişilik bir grubun şehre girişten itibaren heyeti takip ettiğini söyledi. Özel, 14 Mayıs günü baharı bekleyen herkesin sabırlı olması gerektiğini kaydetti.

"GÜVENLİK AMİRİMİZ '7-8 KİŞİLİK BİR GRUP BİZİ TAKİP EDİYOR' DEDİ"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik provokasyonların gerçekleştiği Adıyaman ziyaretlerinde yaşananları anlattı. Özel şunları söyledi: "Halen daha mezar taşı olmayan, numaralarla defnedilmiş vatandaşlarımızın olduğu yere gitmek istedik. Oraya gittik. O sırada güvenlik amirimiz bana ve Engin Özkoç başkanımıza '7-8 kişilik bir grup var. Bizimle birlikte giriş yaptılar, bizi takip ediyorlar' dediler. Sayın genel başkanın hep söylediği bir şey var. 'Arkadaşlar şiddet içermedikten sonra demokrasi tepki ve protesto rejimidir. Biz eleştirdiğimiz gibi eleştirilebiliriz' der. O yüzden de biz bir saldırı olmadıktan sonra herhangi bir şey yapmamalarını söyledik.

"GENEL BAŞKAN 'BU KİŞİYİ İFŞA ETMEYİN' DEDİ"

İsimleri belli olmayan kişilerin defnedildiği yere gittik. O bölümde beraberimizde bulunan bir hoca ile birlikte dua okundu. Fatiha çağrısında bulunulduğu sırada o bizimle birlikte arkamızdan gelen, tam kameraların açısına giren 5-6 kişilik gruptan bir kişi o sözü söyledi. Adıyamanlılardan tepki gösteren oldu. 'Yapmayın etmeyin' dedik. Hatta Genel Başkanın 'İstiyorsa gelsin ben okuyayım Fatiha'yı' diye mırıldandığını duyduk. Genel başkan 'Lütfen bir şey söylemeyin. Bu kişinin kimliğini ifşa etmeyin' dedi. Daha sonra da Halil İbrahim Sofrası'na gittik.

"ARACIMIZIN GİRECEĞİ YERE MOLOZLAR KONULMUŞ"

En son türbe ziyareti vardı. Gittiğimizde yine benzer uyarı geldi. 'Bir hazırlık var orada' denildi. Hatta aracımızın gireceği yere molozlar konulmuş. Biz türbeye gittik, duamızı okuduk. Genel başkanımız arabaya bindi o sırada arkadan laf atmalar oldu. Adıyaman İl Örgütümüzden gençler o yöne ilerlediler. Yatıştırmaya gayret gösterdik. Bizim değerlendirmemiz şudur. Kemal bey bir helalleşme sürecini olgunlukla ve karşılık görerek sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı Alevi videosu 100 milyon -dünyada böyle bir görüntülenme olmadığı söyleniyor- izlenmiş bir tweet attı.

"NE İMA ETTİKLERİNİN FARKINDAYIM AMA MİLLETİN VİCDANINDAN DÖNÜYOR"

Bu toplumun tüm kesimlerinden olumlu, çok ciddi karşılık görmüş ve gündemin çok pozitif seyrettiği bir yerde birilerinin karnı ağrımış. Bundan rahatsız olmuşlar. Bugünkü iki ima da aynı şey. Ne ima ettiklerinin farkındayım ama bu milletin vicdanından dönüyor bu işte.

"14 MAYIS GÜNÜ BAHARI BEKLEYEN HERKES SABIRLI OLMALI"

Bu toplum kucaklaşmak istiyor. Orada özel görevlendirilmiş provokatörlerin orada söylediği birkaç söz bizim motivasyonumuzu kırmaz. Sadece ve sadece şunu istiyoruz. 14 Mayıs günü baharı bekleyen herkesin sabırlı olması lazım. Bu olumlu havadan rahatsız oluyorlar."