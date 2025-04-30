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CHP'li Ocaklı: Karadeniz Bölgesi'nde Heyelanlara Karşı Önemli Önlemler Alınmalı

CHP'li Ocaklı: Karadeniz Bölgesi'nde Heyelanlara Karşı Önemli Önlemler Alınmalı
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CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, heyelanların Karadeniz Bölgesi'nin kaderi olmaması gerektiğini söyledi ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Ocaklı, bölgedeki zemin etütlerinin bir an önce yapılmasını talep etti.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Karadeniz Bölgesi'ndeki heyelanlara karşı gereken önlemlerin alınmasını istedi.

Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Samsun'un Canik ilçesinde baba ve 2 kızının öldüğü heyelanı anımsatarak, heyelanın Karadeniz Bölgesi'nin kaderi olmaması gerektiğini kaydetti.

Daha önce bölgede zemin etütlerinin ve istinat duvarlarının yapılması gibi önerilerini açıkladığını hatırlatan Ocaklı, gerekli çalışmaların yapılması durumunda heyelanların durdurabilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Heyelanların bundan sonra da yaşanacağı uyarısında bulunan Ocaklı, şöyle konuştu:

"Karadeniz artık depremlerin çokça yaşandığı bir yer haline geldi. Bu nedenle özellikle sıvılaşmış zemin oluşması gibi yağışlardan dolayı zeminin kayaya tutunamamasından kaynaklı yüzeysel kaymaların çokça yaşanabileceğini biliyoruz. Bu tehditlere ve tehlikelere karşı iktidarın bütçe ayırması ve etütlerin derhal yapılıp bu bölgenin güvenli hale getirilmesi sağlanmalıdır."

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
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